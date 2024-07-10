Cerita Risa Amel Sepanggung dengan Alfin Habib di Awal Karier

JAKARTA - Risa Amel, yang awalnya dikenal dengan nama Risa KDI, merasa senang bisa berada dalam satu label dengan Alfin Habib, yaitu Megah Music. Penyanyi dangdut jebolan KDI MNCTV ini menceritakan bahwa dirinya pernah satu panggung dengan Alfin Habib beberapa tahun silam, dan tidak menyangka jika akhirnya mereka akan meniti karir bersama.

Megah Music sendiri merupakan sub-label dari Sony Music Entertainment Indonesia yang fokus pada musik tradisional, etnik, dan juga dangdut.

"Waktu itu aku baru saja memulai masuk ke ranah musik, jadi memang nggak terlalu punya ekspektasi apa-apa, lebih ke menikmati aja kegiatan yang aku jalankan," ungkap Risa Amel.

Namun, Risa menceritakan bahwa ia terkesima ketika melihat Alfin Habib melakukan gladi resik dalam persiapan sebuah acara televisi. Ia pun mencoba mengabadikan momen tersebut dan berkenalan dengan Alfin Habib.