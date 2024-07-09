Shakira Jasmine Hadirkan POV Orang Ketiga di Single Terbaru

JAKARTA - Shakira Jasmine kembali dengan single terbarunya yang berjudul "Benar Salah". Sebelumnya, namanya dikenal setelah sukses merilis lagu "i don’t wanna go back home" bersama Arash Buana,

Lagu ini bercerita tentang perasaan dilema dan kebingungan yang dialami oleh "orang ketiga" dalam sebuah hubungan. Di satu sisi, dia memiliki perasaan tulus terhadap pasangannya, namun di sisi lain, dia sadar bahwa hubungan ini salah dan tidak bisa diterima oleh norma sosial.

Shakira Jasmine

Shakira menganggap lagu ini istimewa karena menceritakan sudut pandang yang masih jarang dibahas oleh masyarakat. Dia ingin mewakili perasaan dari mereka yang terlanjur menaruh hati di sebuah hubungan terlarang.

“Saat kita sudah berada di posisi tersebut, sulit untuk mengutarakan emosi yang pasti, semua menjadi ambigu, seakan-akan hal itu sangat dekat dan di saat yang bersamaan juga sangat jauh,” tuturnya.

Lagu ini merupakan hasil kolaborasi antara Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan yang sudah lama disimpan. Lagu ini telah melalui proses aransemen yang matang dan cermat, sehingga makna dan kompleksitas emosi yang terkandung di dalamnya dapat tersampaikan secara efektif kepada pendengar melalui vokal Shakira Jasmine yang khas.

Tantangan terbesar bagi Shakira dalam proses kreatif pembuatan lagu ini adalah menyeimbangkan pesan cinta dengan norma moralitas. Ia menyadari bahwa tindakan perselingkuhan tidak dapat dibenarkan. Namun, esensi cinta yang tulus tetap diperlukan. Lagu ini dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan perasaan sejujur-jujurnya dari "orang ketiga", tanpa menghakimi atau memihak siapapun.