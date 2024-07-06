Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Muhammad Fardana yang Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |08:01 WIB
Muhammad Fardana yang Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan
Muhammad Fardhana yang minta Ayu Ting Ting kembalikan seserahan (Foto: IG Ayu)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan Muhammad Faradhana batal menikah. Imbasnya, banyak isu liar yang berkembang di balik gagalnya pernikahan.

Muhammad Faradhana kemudian meminta Ayu Ting Ting  mengembalikan seserahan. Ayu kemudian menyanggupi hal tersebut.

Ayu Ting Ting dan Lettu Muhammad Fardhana (IG)


 
“Pas tanggal 3 Juli mas Dana ngirim pesan bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya,” ujar Ayu Ting Ting dalam acara Brownis.

Tak perlu menunggu lama, malamnya, Ayu Ting Ting lantas langsung mengembalikan hantaran lamaran itu ke ibu Dana.

Namun, Ayu mengaku, usai mengembalikan seluruh barang-barang hantaran pemberian mantan tunangannya itu, ia merasa jadi lebih lega dan sudah merasa tidak ada beban.

“Yasudah, dengan senang hati saya kembalikan malam itu juga. Alhamdulillah sih Ayu jadi lega,” ungkapnya. 

“Jadi nggak ada beban lagi, jadi Alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa, itu semua sudah dikembalikan,” lanjutnya. 

Sebagai informasi, sebelumnya, Ayu Ting Ting membenarkan bahwa jalinan cintanya dengan Muhammad Fardhana telah berakhir.
 
Keputusan tersebut membuat rencana pernikahan Ayu dan Dhana yang telah sampai ke tahap pertunangan pun tak berlanjut ke jenjang pernikahan.

Diketahui, kedua belah keluarga juga telah bertemu untuk membicarakan soal keputusan Ayu dan Dhana untuk berpisah. Terlebih baik Ayu maupun Dhana sudah sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka.

Saat bertemu dengan keluarga Dhana, pelantun Geboy Mujaer ini sempat menyinggung soal barang-barang pemberian mantan tunangannya di acara lamaran pada Februari lalu. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/33/3176567//pevita_pearce_dan_ji_chang_wook-9jHS_large.JPG
Pevita Pearce Pamer Foto Bareng Ji Chang Wook di Prambanan, Netizen Iri Berjamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176553//clara_riva-vNA8_large.JPG
Clara Riva: Menulis Lagu Adalah Cara Memahami Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/598/3176532//azia_riza-nSTV_large.JPG
Gagal Fokus Jadi OB, Azia Malah Cari yang Manis-Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176530//elma_dae-fnkC_large.JPG
Elma Dae Ceritakan Pengalaman Menegangkan Naik Taksi Unik di Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176385//rizky_billar_dan_lesti_kejora-pQm7_large.jpg
Duh, Rizky Billar Akui Kebobolan Usai Lesti Kejora Hamil Anak Ketiga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176389//rizky_billar_dan_lesti_kejora-lqy8_large.jpg
Jerawatan dan Mood Swing saat Hamil Anak Ketiga, Lesti Kejora: Semua Orang Aku Omelin! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement