Muhammad Fardana yang Minta Ayu Ting Ting Kembalikan Seserahan

JAKARTA - Ayu Ting Ting dan Muhammad Faradhana batal menikah. Imbasnya, banyak isu liar yang berkembang di balik gagalnya pernikahan.

Muhammad Faradhana kemudian meminta Ayu Ting Ting mengembalikan seserahan. Ayu kemudian menyanggupi hal tersebut.





“Pas tanggal 3 Juli mas Dana ngirim pesan bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya,” ujar Ayu Ting Ting dalam acara Brownis.

Tak perlu menunggu lama, malamnya, Ayu Ting Ting lantas langsung mengembalikan hantaran lamaran itu ke ibu Dana.

Namun, Ayu mengaku, usai mengembalikan seluruh barang-barang hantaran pemberian mantan tunangannya itu, ia merasa jadi lebih lega dan sudah merasa tidak ada beban.

“Yasudah, dengan senang hati saya kembalikan malam itu juga. Alhamdulillah sih Ayu jadi lega,” ungkapnya.

“Jadi nggak ada beban lagi, jadi Alhamdulillah nggak ada lagi yang tersisa, itu semua sudah dikembalikan,” lanjutnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Ayu Ting Ting membenarkan bahwa jalinan cintanya dengan Muhammad Fardhana telah berakhir.



Keputusan tersebut membuat rencana pernikahan Ayu dan Dhana yang telah sampai ke tahap pertunangan pun tak berlanjut ke jenjang pernikahan.

Diketahui, kedua belah keluarga juga telah bertemu untuk membicarakan soal keputusan Ayu dan Dhana untuk berpisah. Terlebih baik Ayu maupun Dhana sudah sama-sama sepakat untuk mengakhiri hubungan mereka.

Saat bertemu dengan keluarga Dhana, pelantun Geboy Mujaer ini sempat menyinggung soal barang-barang pemberian mantan tunangannya di acara lamaran pada Februari lalu.