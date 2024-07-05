Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Girl Group PinkFantasy Resmi Bubar

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |13:46 WIB
Girl Group PinkFantasy Resmi Bubar
Girl group PinkFantasy resmi bubar setelah 8 bulan vakum. (Foto: MyDoll Entertainment)
A
A
A

SEOUL - Girl group K-Pop PinkFantasy resmi bubar setelah 8 bulan vakum. Kabar tersebut diumumkan oleh MyDoll Entertainment selaku agensi yang menaungi girl group tersebut, pada 5 Juli 2024. 

“PinkFantasy awalnya vakum karena ada beberapa member yang lulus. Namun setelah mempertimbangkan kondisi dan pendapat beberapa member maka grup ini resmi bubar per hari ini,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Jumat (5/7/2024).

MyDoll Entertainment mengungkapkan, walaupun PinkFantasy bubar namun semua personelnya masih akan melanjutkan kontrak kerjasama mereka bersama agensi tersebut. 

“Kami pun akan mendukung proyek solo masing-masing personel ke depannya. Kami ingin berterima kasih kepada penggemar yang selalu mendukung PinkFantasy dan MyDoll Entertainment selama ini,” ungkap agensi tersebut menambahkan.

PinkFantasy memulai debut mereka pada 2018 lewat single Iriwa. Proyek debut tersebut sukses menarik perhatian pencinta musik K-Pop karena konsep mereka yang terbilang unik dengan memadukan tema dark sekaligus cute.

Girl group ini sukses merilis beberapa single, dari Fantasy, Shadow Play, hingga Poison. Kabarnya, Heesung, Arang, dan Harin akan bergabung dalam proyek baru besutan MyIdol Entertainment. 

Sementara personel lainnya akan bergabung dengan ToThe6y, grup besutan mantan personel PinkFantasy, Daewang.*
 
 

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/205/3173705/top_bigbang-RxUs_large.jpg
T.O.P Bakal Rilis Album Solo Akhir Tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/206/3158190/choi_woo_shik_digaet_bintangi_drama_adaptasi_webtoon_whale_star_the_gyeongseong_mermaid-Gayd_large.jpg
Choi Woo Shik Digaet Bintangi Drama Adaptasi Webtoon Whale Star: The Gyeongseong Mermaid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/205/3158169/g_dragon-wyYi_large.jpg
Perkiraan Setlist Konser G Dragon di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/206/3156761/blue_dragon_series_awards_2025-qQAI_large.jpeg
Daftar Lengkap Pemenang Blue Dragon Series Awards 2025, When Life Gives You Tangerines Berjaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/205/3151155/konser_stayc-rpkh_large.jpeg
Konser STAYC di Jakarta, Penonton: Gak Mau Pulang, Maunya Digoyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130675/sunwoo_the_boyz-2haM_large.jpg
Sunwoo THE BOYZ Dihujat Buntut Kontroversi Sikap Tak Sopan, Agensi Minta Maaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement