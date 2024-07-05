Girl Group PinkFantasy Resmi Bubar

SEOUL - Girl group K-Pop PinkFantasy resmi bubar setelah 8 bulan vakum. Kabar tersebut diumumkan oleh MyDoll Entertainment selaku agensi yang menaungi girl group tersebut, pada 5 Juli 2024.

“PinkFantasy awalnya vakum karena ada beberapa member yang lulus. Namun setelah mempertimbangkan kondisi dan pendapat beberapa member maka grup ini resmi bubar per hari ini,” ujar agensi tersebut dikutip dari Allkpop, pada Jumat (5/7/2024).

MyDoll Entertainment mengungkapkan, walaupun PinkFantasy bubar namun semua personelnya masih akan melanjutkan kontrak kerjasama mereka bersama agensi tersebut.

“Kami pun akan mendukung proyek solo masing-masing personel ke depannya. Kami ingin berterima kasih kepada penggemar yang selalu mendukung PinkFantasy dan MyDoll Entertainment selama ini,” ungkap agensi tersebut menambahkan.

PinkFantasy memulai debut mereka pada 2018 lewat single Iriwa. Proyek debut tersebut sukses menarik perhatian pencinta musik K-Pop karena konsep mereka yang terbilang unik dengan memadukan tema dark sekaligus cute.

Girl group ini sukses merilis beberapa single, dari Fantasy, Shadow Play, hingga Poison. Kabarnya, Heesung, Arang, dan Harin akan bergabung dalam proyek baru besutan MyIdol Entertainment.

Sementara personel lainnya akan bergabung dengan ToThe6y, grup besutan mantan personel PinkFantasy, Daewang.*





(SIS)