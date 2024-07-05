Virgoun Ditangkap, Inara Rusli Sampaikan Doa Ini

JAKARTA - Inara Rusli sempat dituduh 'Nyukurin' mantan suaminya, Virgoun yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Tuduhan itu pun langsung tegas dibantah oleh Inara Rusli. Perempuan 31 tahun ini tak pernah ada terpikirkan niat seperti itu, meski rumah tangganya sudah berakhir.



"Doa mas pasti yang baik-baik. Kalau orang bilang 'pasti nyukurin ya' aku nggak sih Alhamdulillah," kata Inara Rusli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (3/7/2024).

Inara juga mengaku tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek kepada bapak dari ketiga anaknya tersebut.

"Nggak pernah mendoakan (yang jelek) siapa pun entah orang ini baik atau nggak terhadap aku," ungkap Inara Rusli.

"Karena doa itu kan akan diamini oleh malaikat dan berbalik lagi ke diri kita," tambah Inara Rusli.