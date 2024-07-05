Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jelang Cerai, Tengku Dewi Putri Move On dari Andrew Andika

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 05 Juli 2024 |12:52 WIB
Jelang Cerai, Tengku Dewi Putri Move On dari Andrew Andika
Tengku Dewi Putri move on dari Andrew Andika (Foto: IG Tengku Dewi)
A
A
A

BOGOR - Rumah tangga Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika tengah berada di jurang perceraian. Keduanya akan menjalani sidang putusan cerai di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, pada 18 Juli 2024.

Tengku Dewi Putri sendiri hadir untuk pertama kalinya di PA Cibinong dalam agenda sidang mediasi pada Kamis (4/7/2024).

Tengku Dewi Putri

Dia pun rela hadir ke persidangan meski tengah hamil tujuh bulan karena mantap bercerai dari Andrew.

Sayangnya, Andrew selaku tergugat belum juga menghadiri persidangan meski sudah menerima panggilan resmi dari pengadilan.

"Sidangnya Alhamdulillah lancar walaupun hari ini hujan tapi lancar semua baik dan memang saya diharuskan datang jadi sebagai warga negara yang baik ya saya hadir," ucapnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Tengku Dewi juga memastikan kalau kondisi kehamilannya sehat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176389//rizky_billar_dan_lesti_kejora-lqy8_large.jpg
Jerawatan dan Mood Swing saat Hamil Anak Ketiga, Lesti Kejora: Semua Orang Aku Omelin! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176339//anggis_devaki-mLX9_large.JPG
Anggis Devaki Sebut Betrand Peto Jadi Tipe Cowok Idamannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176336//ari_lasso_dan_deasy-6Trw_large.jpg
Dearly Desiana Bela Ari Lasso yang Dinilai Kasar, Warganet Trust Issue
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/33/3176331//tizky_billar_dan_lesti_kejora-t6KS_large.JPG
Rizky Billar Konfirmasi Lesti Hamil Anak Ketiga, Diumumkan Secara Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176277//olla_ramlan_dan_saudaranya-wpIW_large.jpg
Olla Ramlan Syok dan Pingsan saat Dengar Kabar Ibunda Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/33/3176237//olla_ramlan-lOUo_large.jpg
Kabar Duka, Ibunda Olla Ramlan Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement