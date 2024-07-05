Jelang Cerai, Tengku Dewi Putri Move On dari Andrew Andika

BOGOR - Rumah tangga Tengku Dewi Putri dan Andrew Andika tengah berada di jurang perceraian. Keduanya akan menjalani sidang putusan cerai di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Bogor, pada 18 Juli 2024.

Tengku Dewi Putri sendiri hadir untuk pertama kalinya di PA Cibinong dalam agenda sidang mediasi pada Kamis (4/7/2024).

Dia pun rela hadir ke persidangan meski tengah hamil tujuh bulan karena mantap bercerai dari Andrew.

Sayangnya, Andrew selaku tergugat belum juga menghadiri persidangan meski sudah menerima panggilan resmi dari pengadilan.

"Sidangnya Alhamdulillah lancar walaupun hari ini hujan tapi lancar semua baik dan memang saya diharuskan datang jadi sebagai warga negara yang baik ya saya hadir," ucapnya kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Tengku Dewi juga memastikan kalau kondisi kehamilannya sehat.