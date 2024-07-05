Nagita Slavina Tampil Tanpa Hijab, Netizen: Yah Kok Dilepas?

JAKARTA - Nagita Slavina kerap tampil mengenakan jilbab usai menjalani ibadah haji, Juni silam. Penampilan tersebut menuai tanggapan positif warganet yang mendoakan ibu dua anak itu istiqomah berhijab.

Namun reaksi berbeda terlihat ketika Raffi Ahmad membagikan foto keluarga mereka, pada Kamis (4/7/2024) malam. Raffi tampak menggendong Rayyanza, sementara Nagita yang memakai daster dengan rambut cepolan memeluk Baby Lily

“Hari yang random. Cipung enggak bisa diam. Papa Raffi pakai kacamata hitam mau langsung syuting. Mama Gigi pakai baju tidur, mau bobo lagi kayaknya. Lily sudah dandan cantik. Rafathar masih sama teman-temannya,” kata Raffi.

Unggahan Raffi Ahmad tersebut kemudian ramai dikomentari warganet yang mempertanyakan alasan Nagita Slavina melepas hijabnya. “Kenapa lepas hijab lagi Ma?” kata akun @linda.***** di kolom komentar.

“Yah, kok dilepas lagi hijabnya? Semoga dipakai lagi ya. Lebih cantik pakai hijab,” ujar @fuzia***. Akun @*****putri berkomentar, “Belum dapat haji mabrur setelah pulang dari tanah suci. Sayang banget ya Allah. Ternyata, belum bisa istiqomah menutup aurat.”