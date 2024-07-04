Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Gilga Sahid

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |19:29 WIB
Biodata dan Agama Gilga Sahid
Biodata dan agama Gilga Sahid (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Biodata dan agama Gilga Sahid akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Nama Gilga Sahid tengah menjadi perbincangan, bukan hanya baru saja menikah dengan Happy Asmara, namun biaya tarif yang tinggi.

Gilga Sahid yang memiliki nama asli Gilga Sahid Hardhiansyah merupakan penyanyi asal Madiun, Jawa Timur. Akrab disapa Gilga, suami Happy Asmara ini lahir pada 15 Februari 1998. Agama Gilga adalah Islam.

Biodata dan Agama Gilga Sahid

Gilga juga mempunyai band bernama Gildcoustic. Gilga dan Gildcoustic disebut menerima bayaran RP310 juta. Baru-baru ini muncul di media sosial secarik kertas berisi rincian biaya yang dikeluarkan untuk mengundang Gildcoustic yang mencapai angka fantastis, Rp310 juta.

Dalam foto itu tertera sejumlah kebutuhan Gildcoustic mulai dari akomodasi, penginapan, hingga riders. Bayaran untuk band tersebut tercatat Rp300 juta. Sementara keperluan lain seperti transportasi darat senilai Rp8 juta dan biaya makan mencapai Rp2 juta.

Rincian biaya itu pun diunggah akun Instagram @lambe_turah dan menuai beragam reaksi netizen.

Soal kehidupan asmara, Gilga Sahid dan Happy Asmara akhirnya mengumumkan pernikahan mereka. Diketahui, beberapa waktu lalu Happy dan Gilga dikabarkan sudah menggelar acara pernikahan secara diam-diam dan berlangsung pada 22 Juni 2024 di Kediri, Jawa Timur.

(aln)

