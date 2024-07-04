Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Drama My Sweet Mobster: Ketika Mantan Bos Mafia Jatuh Cinta

Almas Zhafrina Avrilia , Jurnalis-Kamis, 04 Juli 2024 |11:05 WIB
Sinopsis Drama <i>My Sweet Mobster</i>: Ketika Mantan Bos Mafia Jatuh Cinta
Sinopsis drama My Sweet Mobster. (Foto: Hancinema)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis drama My Sweet Mobster akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Drama Korea yang dibintangi Uhm Tae Goo, Han Sun Hwa, dan Kwon Yul ini, memulai masa tayangnya di JTBC, pada 12 Juni 2024. 

Drama tujuh episode ini diangkat dari webtoon populer berjudul Nolajooneun Yeoja (The Woman Who Plays) karya Park Soo Jung. Ceritanya tentang Seo Ji Hwan (Uhm Tae Goo), seorang pria yang memutuskan pensiun jadi bos mafia. 

Seo Ji Hwan kemudian meninggalkan kehidupan masa lalunya dan beralih profesi menjadi CEO sebuah perusahaan sosis. Dia kemudian membebaskan anak buahnya dari penjara dan memberikan mereka pekerjaan. 

Untuk mengubah imej mereka sebagai mantan mafia, Ji Hwan dan anak buahnya memproduksi sosis untuk anak-anak. Suatu hari, dia bertemu Go Eun Ha (Han Sun Hwa), YouTuber pembuat konten anak-anak yang dijuluki Mini Eonni. 

Sinopsis drama My Sweet Mobster. (Foto: JTBC)

Lewat konten-kontennya, Eun Ha ingin menyebarkan cinta yang terinspirasi dari kenangan masa kecilnya saat bertemu seorang anak laki-laki yang bermain dengannya. 

Drama yang menghadirkan genre komedi romantis ini menghadirkan kisah perjuangan Seo Ji Hwan yang meninggalkan masa lalunya dan menemukan cinta sejatinya setelah menahan diri selama 36 tahun.*

(SIS)

