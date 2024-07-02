Kisah Pertobatan Rendy Kjaernett dalam Series Vision+ Kepengen Hijrah

JAKARTA – Vision+ akan segera menayangkan series Kepengen Hijrah yang mengisahkan perjalanan manusia menemukan Tuhan di titik terendah hidupnya. Series ini, dapat Anda tonton melalui link ini.

Series Kepengen Hijrah menceritakan tiga orang yang memiliki perjalanan masing-masing dalam mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Abnan merupakan pengusaha sukses yang harus kehilangan istri di usia 25 tahun.

Kepergian sang istri menyadarkan Abnan bahwa kesibukannya selama ini menjauhkannya tak hanya dari keluarga, namun juga Tuhan. Di sisi lain, Baraboy yang merupakan kakak Abnan yang memiliki kehidupan sempurna.

Karier sukses dan keluarga harmonis miliknya ternyata hanya kedok untuk menutupi perselingkuhannya. Series Kepengen Hijrah ini juga menampilkan kisah Bella, seorang perempuan yang merindukan kehidupan pernikahan.

BACA JUGA: Alasan Ayu Ting Ting Batalkan Pertunangan dengan Lettu Muhammad Fardhana

Namun ternyata jodoh bukan perkara mudah untuk Bella. Dia justru terjebak dalam hubungan dengan seorang pria beristri. Saksikan perjalanan ketiga karakter ini dalam series Kepengen Hijrah di Vision+.

Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)