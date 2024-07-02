Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Kisah Pertobatan Rendy Kjaernett dalam Series Vision+ Kepengen Hijrah

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |18:38 WIB
Kisah Pertobatan Rendy Kjaernett dalam Series Vision+ <i>Kepengen Hijrah</i>
Kisah pertobatan Rendy Kjaernett dalam series Kepengen Hijrah. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ akan segera menayangkan series Kepengen Hijrah yang mengisahkan perjalanan manusia menemukan Tuhan di titik terendah hidupnya. Series ini, dapat Anda tonton melalui link ini

Series Kepengen Hijrah menceritakan tiga orang yang memiliki perjalanan masing-masing dalam mencari dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Abnan merupakan pengusaha sukses yang harus kehilangan istri di usia 25 tahun. 

Kepergian sang istri menyadarkan Abnan bahwa kesibukannya selama ini menjauhkannya tak hanya dari keluarga, namun juga Tuhan. Di sisi lain, Baraboy yang merupakan kakak Abnan yang memiliki kehidupan sempurna. 

Karier sukses dan keluarga harmonis miliknya ternyata hanya kedok untuk menutupi perselingkuhannya. Series Kepengen Hijrah ini juga menampilkan kisah Bella, seorang perempuan yang merindukan kehidupan pernikahan. 

Namun ternyata jodoh bukan perkara mudah untuk Bella. Dia justru terjebak dalam hubungan dengan seorang pria beristri. Saksikan perjalanan ketiga karakter ini dalam series Kepengen Hijrah di Vision+. 

Pastikan Anda sudah mengunduh aplikasinya melalui App Store dan Play Store di sini atau silakan mengakses www.visionplus.id. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/598/3168950/vision-5a7k_large.jpg
Langganan VISION+ Upin Ipin Cuma Rp25.000, Hiburan Aman untuk Anak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/598/3167456/premium_vision-dHao_large.jpg
Promo Masih Berlangsung! Nonton Gratis Premium VISION+ Sebulan, Lengkap dari Sport hingga Tayangan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/598/3163437/vision_plus-ZOFc_large.jpg
Gratis Premium VISION+ Sebulan, Jajal Ribuan Konten Olahraga hingga Animasi Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/598/3162548/menjelang_magrib-rIEb_large.jpg
Streaming Film Menjelang Magrib Eksklusif di VISION+, Antara Logika dan Teror Tak Kasat Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/598/3162104/paket_premium_kids-0Ow2_large.jpg
VISION+ Hadirkan Paket Premium Kids, Solusi Hiburan Edukatif untuk si Kecil Hanya Rp30.000 per Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/598/3161170/paket_premium_vision-Jrqo_large.jpg
Nonton Sekeluarga Cuma Rp20.000 per Bulan, Streaming Series, Kartun, hingga Olahraga di Vision+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement