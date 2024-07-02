Masa Lalu, Metamorfosa Faith Christabelle Menuju Dewasa

JAKARTA - Faith Christabelle menceritakan metamorfosanya di single terbaru berjudul Masa Lalu. Dia bercerita tentang perubahannya dari seorang remaja menjadi perempuan dewasa.

Tak hanya umur, lagu baru Faith tersebut juga menggambarkan bagaimana pemikirannya turut berkembang. Single ini cukup menarik. Meski mengusung tema galau, namun lagu ini kental dengan sentuhan Groovy Pop era ‘80-an.

Lagu ciptaan Aldi Nada Permana tersebut berkisah tentang seseorang yang ingin move on dari masa lalunya yang kurang berkesan. Namun, orang dari masa lalu tersebut masih terus menghantuinya.

Namun dia kemudian menegaskan kepada diri sendiri bahwa masa lalu tidak perlu diungkit kembali. Dia juga berusaha ikhlas untuk melepas segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya.

Faith berharap, Masa Lalu bisa menggambarkan transformasinya dari masa remaja ke dewasa dengan baik. “Semoga aku bisa semakin semangat dengan fase perubahan ini,” ujarnya menambahkan.

Lagu Masa Lalu dari Faith Christabelle akan resmi dirilis di berbagai platform musik digital, pada 7 Juni mendatang. Pada hari yang sama, video musik lagu tersebut akan dirilis melalui channel YouTube HITS Records.*

(SIS)