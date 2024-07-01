Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Riyuka Bunga Kesal Sampai Menangis Usai Heri Horeh Tuntut Harta Gana Gini

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:49 WIB
Riyuka Bunga Kesal Sampai Menangis Usai Heri Horeh Tuntut Harta Gana Gini
Riyuka Bunga kesal sampai menangis usai Heri Horeh tuntut harta gana gini (Foto: Instagram/riyukabunga)
A
A
A

JAKARTA - Riyuka Bunga kembali mencurahkan isi hatinya dalam video yang diunggah di sosial media. Setelah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Heri Horeh, kini Riyuka mengungkap bahwa suaminya juga menuntut harta gana-gini jika mereka akan bercerai.

Kesal dengan permintaan sang suami, Riyuka sampai menangis. Sebab menurutnya, tak sepatutnya Heri Horeh menuntut harta gana gini, lantaran selama ini dirinya lah yang mencari nafkah dan membayar suaminya untuk membantunya bekerja.

"Gua cuma mohon nih ya sama Heri, kayak, selama ini gua bayar elu. Setiap bulan puluhan juta gua bayar elu, dan sekarang lu masih mau menggugat harta gana-gini? Lu pernah kasih gua apa?" ujar Riyuka Bunga dikutip dari unggahan akun @rumpi_gosip, Senin (1/7/2024).

Setelah menghianati Riyuka, Heri Horeh malah menggugat harta gana gini sehingga membuat Riyuka sakit hati.

Riyuka Bunga

Riyuka Bunga kesal sampai menangis usai Heri Horeh tuntut harta gana gini (Foto: Instagram/riyukabunga)

"Elu udah selingkuhan gua, sekarang mau bikin gua miskin. Gua nggak tahu hari nurani lu di mana sih? Sumpah. Gue cuma mohon sama Heri, selama ini gue bayar elu, setiap bulan," sambungnya.

Riyuka semakin murka ketika melihat Heri Horeh begitu antusias karena bisa menggugat harta gana gini. Bahkan perasaannya semakin hancur ketika mendengar ibunya meminta dirinya untuk tak berpisah dengan Heri.

"Ya gua sendirian, nyokap gue nyuruh balikan dan gue ngerasa sendirian banget, dan dia gugat harta gana gini dimana harta itu pure hasil kerja keras gua dan demi Tuhan gue sakit hati banget pas dia bilang 'sumpah gue seneng banget ternyata bisa dapat harta gana gini'," ungkapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147043/riyuka_bunga-ETOJ_large.jpg
Blakblakan, Riyuka Bunga Diberi Emas Palsu saat Dinikahi Heri Horeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/33/3130271/riyuka_bunga-4Nuc_large.jpg
Tangis Riyuka Bunga Pecah Usai Resmi Bercerai dari Heri Horeh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/33/3113355/riyuka_bunga_dan_heri_horeh-FVPD_large.jpg
Proses Cerai, Riyuka Bunga dan Heri Horeh Ternyata Sudah 7 Bulan Pisah Rumah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112334/heri_horeh-1Nxb_large.jpg
Kesal Dituduh Selingkuhi Riyuka Bunga, Heri Horeh: Nama Baik Saya Dirusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112329/riyuka_bunga_dan_heri_horeh-BcgZ_large.jpg
Riyuka Bunga dan Heri Horeh Sepakat Bercerai, Tapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112302/riyuka_bunga_dan_heri_horeh-RSZ5_large.jpg
Intip Suasana Mediasi Riyuka Bunga dan Heri Horeh Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement