Riyuka Bunga Kesal Sampai Menangis Usai Heri Horeh Tuntut Harta Gana Gini

JAKARTA - Riyuka Bunga kembali mencurahkan isi hatinya dalam video yang diunggah di sosial media. Setelah dugaan perselingkuhan yang dilakukan Heri Horeh, kini Riyuka mengungkap bahwa suaminya juga menuntut harta gana-gini jika mereka akan bercerai.

Kesal dengan permintaan sang suami, Riyuka sampai menangis. Sebab menurutnya, tak sepatutnya Heri Horeh menuntut harta gana gini, lantaran selama ini dirinya lah yang mencari nafkah dan membayar suaminya untuk membantunya bekerja.

"Gua cuma mohon nih ya sama Heri, kayak, selama ini gua bayar elu. Setiap bulan puluhan juta gua bayar elu, dan sekarang lu masih mau menggugat harta gana-gini? Lu pernah kasih gua apa?" ujar Riyuka Bunga dikutip dari unggahan akun @rumpi_gosip, Senin (1/7/2024).

Setelah menghianati Riyuka, Heri Horeh malah menggugat harta gana gini sehingga membuat Riyuka sakit hati.

Riyuka Bunga kesal sampai menangis usai Heri Horeh tuntut harta gana gini (Foto: Instagram/riyukabunga)

"Elu udah selingkuhan gua, sekarang mau bikin gua miskin. Gua nggak tahu hari nurani lu di mana sih? Sumpah. Gue cuma mohon sama Heri, selama ini gue bayar elu, setiap bulan," sambungnya.

Riyuka semakin murka ketika melihat Heri Horeh begitu antusias karena bisa menggugat harta gana gini. Bahkan perasaannya semakin hancur ketika mendengar ibunya meminta dirinya untuk tak berpisah dengan Heri.

BACA JUGA: Riyuka Bunga Minta Heri Horeh Keluar dari Rumahnya usai Ketahuan Selingkuh

"Ya gua sendirian, nyokap gue nyuruh balikan dan gue ngerasa sendirian banget, dan dia gugat harta gana gini dimana harta itu pure hasil kerja keras gua dan demi Tuhan gue sakit hati banget pas dia bilang 'sumpah gue seneng banget ternyata bisa dapat harta gana gini'," ungkapnya.