Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Intip Harga Tiket LMAC Super Hitz Fest 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |21:17 WIB
Intip Harga Tiket LMAC Super Hitz Fest 2024
Harga tiket LMAC Super Hitz Fest 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - LMAC Super Hitz Fest 2024 akan digelar di Lido Music and Art Center, Bogor, pada 4 Agustus mendatang. Festival musik ini akan dimeriahkan sederet musisi papan atas. 

Jelang perhelatannya, Anda sudah bisa membeli tiket LMAC Super Hitz Fest 2024 di Mister Aladin. Ada tiga kategori tiket yang tersedia: Festival A1 (Rp350.000), Festival A2 (Rp350.000), dan Festival B (Rp200.000).

Berikut panduan untuk membeli tiket festival musik ini:

1.Masuk ke website https://misteraladin.com/lmac2024,

2.Pilih kategori dan jumlah tiket yang Anda inginkan,

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/205/3044305/the_changcuters-mgrX_large.jpg
Tampil di LMAC Super Hitz 2024, The Changcuters: Suatu Kehormatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/205/3044302/the_changcuters-ewMO_large.jpg
Tutup LMAC Super Hitz Fest 2024, The Changcuters Sukses Racuni Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/205/3044295/maliq-mDJG_large.jpg
Maliq and DEssentials Bikin Romantis LMAC Super Hitz Fest 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/205/3044169/lmac_2024-qve3_large.jpeg
Gelaran LMAC 2024 Jadi Acara Nostalgia Pencinta Musik Lawas dan Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/205/3044173/andy_rif-BnjQ_large.jpeg
LMAC 2024, Andy Rif Datang ke Panggung dengan Moge Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/205/3044155/lmac_super_hitz_fest_2024-gRtU_large.jpg
Fans Bahagia Bisa Kembali Berdendang Bersama Maliq & DEssentials di LMAC 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement