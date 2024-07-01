Intip Harga Tiket LMAC Super Hitz Fest 2024

JAKARTA - LMAC Super Hitz Fest 2024 akan digelar di Lido Music and Art Center, Bogor, pada 4 Agustus mendatang. Festival musik ini akan dimeriahkan sederet musisi papan atas.

Jelang perhelatannya, Anda sudah bisa membeli tiket LMAC Super Hitz Fest 2024 di Mister Aladin. Ada tiga kategori tiket yang tersedia: Festival A1 (Rp350.000), Festival A2 (Rp350.000), dan Festival B (Rp200.000).

Berikut panduan untuk membeli tiket festival musik ini:

1.Masuk ke website https://misteraladin.com/lmac2024,

2.Pilih kategori dan jumlah tiket yang Anda inginkan,