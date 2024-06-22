Voice of Baceprot Gaungkan Pesan Stop Genosida di Soundfest Experience 2024

JAKARTA - Band metal asal Garut, Voice of Baceprot (VoB) turut memeriahkan gelaran Soundfest Experience 2024 di Kuningan City Mall, Jakarta Selatan, Sabtu (22/6/2024). VoB menyapa penggemarnya di Jakarta sekaligus 'pemanasan' jelang mengguncang panggung Glastonbury Festival 2024, pada 26 - 30 Juni 2024.

Ya, kehadiran VoB di Glastonbury Festival begitu mencuri perhatian belakangan ini lantaran menjadi prestasi yang membanggakan bagi industri kreatif Tanah air. Mengingat mereka menjadi band Indonesia pertama yang tampil pada festival paling bergengsi di London, Inggris tersebut.

Sekitar pukul 18.15 WIB, tiga wanita berhijab hitam dengan pakaian serba hitam itu langsung menghentak panggung Soundfest Experience 2024 dengan musik metal yang dibawakannya.

Trio beranggotakan Marsya (vokal and gitar), Widi (bass), and Sitti (drum) itu langsung mengajak penonton berjingkrak ria lewat lagu [Not] Public Property dan Perempuan Merdeka Seutuhnya. Fans VoB langsung meneriakkan 'Merdeka Seutuhnya' berkali-kali sebelum Marsya menyanyikan intro lagu.

VoB menyampaikan kritik sosial, mendobrak stigma, menyalurkan aspirasi hingga membawa pesan perdamaian melalui lagu-lagunya.

Usai membawakan tiga lagu, Marsya menyapa penonton yang langsung disambut tepuk tangan dan teriakan histeris. Mereka tampak begitu antusias menyapa musisi kesayangan mereka. VoB sendiri tak kalah antusias bisa kembali manggung di Jakarta.

"Selamat malam Jakarta, terima kasih buat semuanya yang sudah datang. Seneng banget manggung lagi di jakarta, agak panas sedikit gapapa ya," ujar Marsya menyapa penonton.

Konser di malam ini terasa begitu istimewa karen VoB membawa keluarga mereka. Marsya pun berseloroh bahwa VoB seolah ingin membuktikan kepada keluarga bahwa mereka bisa menjadi kebanggaan lewat musik yang dibawakan. Bagi VoB, meski kerap dipandang sebelah mata, menjadi musisi jauh lebih terhormat ketimbang menjadi sosok yang kerap merampas hak orang lain.

Lalu, Marsya tiba-tiba menyindir orang-orang yang kerap merampas hak orang lain sesuai pesan yang ingin disampaikan lewat lagu Rumah Tanah Tak Dijual.

"Malam ini kayaknya meriah banget. keluarga kami juga datang, yang pasti terselip kebanggaan. Seenggaknya mereka tau anak mereka beneran jadi musisi di atas panggung. Bukan hal yang salah, gak korupsi, gak nyolong uang orang, gak rampas tanah saudara-saudara kita. Ada lagu buat yang suka rampas-rampas tanah nih," ujar Marsya mengawali lagu Rumah Tanah Tak Dijual.