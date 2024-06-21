Virgoun Ditangkap, Promotor Konser Last Child Dukung Proses Hukum

JAKARTA - Penangkapan Virgoun dalam kasus penyalahgunaan narkoba rupanya berdampak pada konser tunggal Last Child. Rencananya, konser bertajuk 'Diary of Last Child' ini akan digelar pada 25 Agustus 2024 di Jakarta.

Antara Suara selaku pihak promotor pun memberikan tanggapannya terkait penangkapan sang vokalis.

Pihak promotor mengaku mendukung dan memberi ruang kepada Virgoun dan kepolisian untuk menjalankan proses hukum sesuai prosedur yang berlaku.

"Menindaklanjuti kondisi terkini yang menyangkut dengan Virgoun, Vokalis dari Band Last Child. Kami dari Antara Suara sepenuhnya memberikan ruang bagi Virgoun dan pihak berwajib untuk melakukan proses-proses yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata pihak promotor dalam keterangan resminya, Jumat (21/6/2024).

Akan tetapi, Antara Suara belum memastikan apakah konser tunggal Last Child bakal tetap digelar atau dibatalkan usai Virgoun ditangkap.