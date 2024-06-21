Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Adul Kaget Diisukan Alami Kebutaan karena Glaukoma

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |09:43 WIB
Adul Kaget Diisukan Alami Kebutaan karena Glaukoma
Adul kaget diisukan buta karena glaukoma (Foto: IG Adul)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Adul sempat diisukan mengalami gangguan penglihatan yang disebabkan oleh penyakit glaukoma. Namun, kabar tersebut dibantah dan menyatakan dirinya baik-baik saja.

Kabar tersebut disampaikan oleh komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah wawancara podcast bersama Kiky Saputri. Dikatakan olehnya bahwa Adul sedang mengalami masalah kesehatan pada matanya.

Adul Kaget Diisukan Alami Kebutaan karena Glaukoma

"Jangan gitu, (Adul) lagi kurang sehat, matanya kan nggak ngelihat sekarang," ucap Pandji Pragiwaksono saat berbincang di kanal YouTube Kiky Saputri.

Tapi, Adul membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Bahkan, dirinya baru mengetahui hal tersebut dari rekannya karena tidak aktif di media sosial.

"Karena saya kan orangnya nggak update ya, saya juga baru tahu kabar itu ya baru itu. Saya bilang nggak saya sehat kok," kata Adul di studio Pagi Pagi Ambyar.

Adul mengakui isu yang beredar sempat membuatnya terkejut karena dirinya sedang dalam kondisi baik. Namun, komedian yang kerap berpasangan dengan Komeng itu tak ingin memperpanjang persoalan tersebut.

"Ya ngapain sih? (kalau dilanjutkan), kalau ada yang nanya 'gimana ini mau dilanjutkan atau nggak?' saya bilang ngapain sih? buat apa? nggak saya mah bukan yang kayak gitu," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/33/3023913/komedian-adul-bantah-keras-kena-glaukoma-hingga-buta-saya-sehat-sehat-aja-kok-NygccPMNbg.jpg
Komedian Adul Bantah Keras Kena Glaukoma Hingga Buta: Saya Sehat-sehat Aja Kok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/33/3022337/adul-dikabarkan-tidak-bisa-melihat-gegara-glaukoma-anwar-sanjaya-beri-dukungan-dan-doa-1kFyuxUDXn.jpg
Adul Dikabarkan Tidak Bisa Melihat Gegara Glaukoma, Anwar Sanjaya Beri Dukungan dan Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/31/33/2854820/adul-dimarahi-orang-korea-saat-merokok-bareng-komeng-ini-alasannya-nSBJUXhj5m.jpg
Adul Dimarahi Orang Korea saat Merokok bareng Komeng, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/33/2787398/adul-jatuh-lemas-usai-saksikan-pemakaman-sang-ibunda-N8Zpf3E2qI.jpg
Adul Jatuh Lemas Usai Saksikan Pemakaman sang Ibunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/33/2787106/adul-tampak-tegar-antar-jenazah-sang-ibu-ke-tempat-peristirahatan-terakhirnya-8A8TVoUMJT.jpg
Adul Tampak Tegar Antar Jenazah Sang Ibu ke Tempat Peristirahatan Terakhirnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/25/33/2787060/kabar-duka-ibunda-komedian-adul-meninggal-dunia-OZI5AtuYBi.jpg
Kabar Duka, Ibunda Komedian Adul Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement