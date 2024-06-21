Adul Kaget Diisukan Alami Kebutaan karena Glaukoma

JAKARTA - Komedian Adul sempat diisukan mengalami gangguan penglihatan yang disebabkan oleh penyakit glaukoma. Namun, kabar tersebut dibantah dan menyatakan dirinya baik-baik saja.

Kabar tersebut disampaikan oleh komika Pandji Pragiwaksono dalam sebuah wawancara podcast bersama Kiky Saputri. Dikatakan olehnya bahwa Adul sedang mengalami masalah kesehatan pada matanya.

"Jangan gitu, (Adul) lagi kurang sehat, matanya kan nggak ngelihat sekarang," ucap Pandji Pragiwaksono saat berbincang di kanal YouTube Kiky Saputri.

Tapi, Adul membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Bahkan, dirinya baru mengetahui hal tersebut dari rekannya karena tidak aktif di media sosial.

"Karena saya kan orangnya nggak update ya, saya juga baru tahu kabar itu ya baru itu. Saya bilang nggak saya sehat kok," kata Adul di studio Pagi Pagi Ambyar.

Adul mengakui isu yang beredar sempat membuatnya terkejut karena dirinya sedang dalam kondisi baik. Namun, komedian yang kerap berpasangan dengan Komeng itu tak ingin memperpanjang persoalan tersebut.

"Ya ngapain sih? (kalau dilanjutkan), kalau ada yang nanya 'gimana ini mau dilanjutkan atau nggak?' saya bilang ngapain sih? buat apa? nggak saya mah bukan yang kayak gitu," ujarnya.