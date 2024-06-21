Shopee Live Angkat Potensi Bisnis UMKM & Brand Lokal di Awal Tahun 2024

Jakarta,Okezone -Sepanjang tahun 2024, tren berbelanja melalui live streaming makin digandrungi masyarakat. Sebab, tren belanja masyarakat saat ini menjadikan pengalaman belanja bukan lagi sekadar kegiatan fungsional, melainkan merupakan sebuah pengalaman penuh daya tarik yang menyenangkan. Mewujudkan hal tersebut, Shopee menghadirkan fitur interaktif, Shopee Live untuk menghubungkan lebih dekat para pengguna melalui pengalaman belanja penuh interaksi dan konten visual.

Melihat pencapaian semester pertama tahun ini, fitur interaktif Shopee Live tersebut semakin mendapatkan tempat di hati pengguna sebagai kanal pembelian favorit. Pencapaian luar biasa ini pun berhasil berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan UMKM dan Brand lokal dalam memperbanyak pintu kesempatan bagi produk lokal dalam memperluas jangkauannya. Menyambut semester pertama tahun ini, Shopee mencatatkan peningkatan penjualan produk UMKM dan brand lokal lebih dari 13 kali lipat melalui Shopee Live dibandingkan tahun lalu.

Director of Marketing Growth Shopee Indonesia, Monica Vionna, mengatakan sejak hadir beroperasi di Indonesia, Shopee mendedikasikan segenap inovasi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui pilar UMKM dan Brand lokal. Melihat capaian positif di semester awal tahun ini, Shopee bangga melihat kinerja pertumbuhan para pelaku UMKM dan Brand lokal yang semakin piawai dalam mengembangkan kehadiran fitur interaktif sebagai kanal alternatif utama penjualan mereka.

"Kini, kita dapat melihat meningkatnya jumlah pelaku UMKM dan Brand lokal yang berhasil mencapai potensi bisnis maksimal sejalan dengan semakin tingginya antusiasme dan permintaan pengguna terhadap produk lokal. Tentunya, pencapaian luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan dan sinergi seluruh ekosistem Shopee dalam menciptakan dampak positif yang luas,” tuturnya.

Fitur interaktif Shopee Live telah berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM dan Brand lokal secara signifikan, sebanyak 95% UMKM dan Brand Lokal yang telah bergabung di Shopee Live sejak tahun lalu mengalami peningkatan transaksi signifikan di awal tahun ini. Hal ini dapat dilihat dari beragam kisah sukses brand lokal, seperti Les Catino, brand Fashion Tas lokal, serta Azarine Cosmetic, brand Kecantikan Lokal, yang berhasil meningkatkan performanya memanfaatkan fitur Shopee Live.

* Bagi Jason Marcel Chendrawan, Direktur Les Catino, sebagai brand lokal tas yang telah hadir di Indonesia sejak 1992 ini, turut merasakan peningkatan performa bisnis selama memanfaatkan fitur Shopee Live. Tercatat lonjakan transaksi hingga lebih dari 60 kali lipat di semester awal 2024, yang mendorong perluasan jangkauan bisnis hingga mampu membuka peluang dan lapangan pekerjaan untuk orang sekitar. "Kehadiran fitur Shopee Live telah mentransformasi cara kami dalam berbisnis. Sebagai brand lokal yang selalu ingin menghadirkan tren terbaru untuk konsumen, Shopee Live menjadi wadah yang menjembatani kami dengan kebutuhan dan keinginan pasar, bahkan berhasil membangun loyalitas yang kuat. Saya ucapkan terima kasih Shopee telah menjadi mitra setia perjalanan bisnis para pelaku usaha lokal, semoga Shopee bisa terus mendorong kami mencapai kesuksesan yang lebih besar.”