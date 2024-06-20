Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Polisi Terus Dalami Kasus Narkoba Virgoun

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |07:01 WIB
Polisi Terus Dalami Kasus Narkoba Virgoun
Polisi terus dalami kasus narkoba Virgoun (Foto: IG Virgoun)
JAKARTA - Virgoun ditangkap dalam kasus narkoba. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (20/6/2024).

Polisi Terus Dalami Kasus Narkoba Virgoun

"Masih kami dalami dan selidiki terkait hal ini. Kami belum bisa ungkap kronologinya," kata AKBP Indrawienny Panjiyoga kepada awak media.

Ia mengatakan terkait keterangan lebih lanjut akan disampaikan pada Jumat 21 Juni 2024. Pasalnya pihaknya masih melakukan pendalaman.

Halaman:
1 2
