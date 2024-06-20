Polisi Terus Dalami Kasus Narkoba Virgoun

JAKARTA - Virgoun ditangkap dalam kasus narkoba. Saat ini polisi masih mendalami kasus tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga saat dikonfirmasi awak media pada Kamis (20/6/2024).

"Masih kami dalami dan selidiki terkait hal ini. Kami belum bisa ungkap kronologinya," kata AKBP Indrawienny Panjiyoga kepada awak media.

Ia mengatakan terkait keterangan lebih lanjut akan disampaikan pada Jumat 21 Juni 2024. Pasalnya pihaknya masih melakukan pendalaman.