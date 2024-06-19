Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hotman Paris Gelar Sayembara Rp70 Miliar usai Difitnah Terima Suap Rp7 Miliar dari Bupati Cirebon

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 19 Juni 2024 |16:36 WIB
Hotman Paris Gelar Sayembara Rp70 Miliar usai Difitnah Terima Suap Rp7 Miliar dari Bupati Cirebon
Hotman Paris difitnah terima suap Rp7 miliar dari Bupati Cirebon. (Foto: iNews)
A
A
A

JAKARTA - Hotman Paris Hutapea menanggapi video unggahan akun Bjorkanisme di TikTok yang menuding dirinya menerima transferan Rp7 miliar dari Bupati Cirebon untuk menutupi kasus pembunuhan Vina Cirebon.

Akun tersebut tampak menuliskan, “Selamat kepada dajjal Hotman Paris yang telah menerima transferan Rp7 miliar dari Bupati Cirebon. Berikan semangat kepada Hotman Paris.”

Lewat unggahannya di Instagram, Hotman dengan tegas menyebut unggahan Bjorkanisme tersebut sebagai hoaks. “Fitnahan manusia hina sesama pesain pilkada!! Haha kerasukan dia? Kok tahu Rp7 miliar?” ujar sang pengacara.

Hotman Paris Hutapea bahkan menggelar sayembara berhadiah menggiurkan bagi warganet yang bisa membuktikan dirinya menerima suap dari Bupati Cirebon untuk meredam kasus pembunuhan Vina Cirebon.

“Yang bisa membuktikan Hotman terima transferan akan dikasih hadiah Rp70 miliar,” kata pengacara kontroversial tersebut.

Hotman Paris Hutapea difitnah terima transferan Rp7 miliar dari Bupati Cirebon. (Foto: Instagram/@hotmanparisofficial)

Unggahan Hotman Paris Hutapea tersebut kemudian ramai dikomentari warganet. Tak sedikit yang meminta sang pengacara untuk mengusut akun-akun penyebar hoaks di media sosial.

“Usut Bang, sampai tuntas. Tuman orang begitu kalau enggak dikasih pelajaran,” ujar akun @ai_******. Akun @ije**** menambahkan, “Telusuri dan tindak Bang yang nyebarin. Biar netizen belajar kudu mikir dulu sebelum posting sesuatu.”

1 2
