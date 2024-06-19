El Rumi Ledek Al Ghazali yang Foto Shirtless Sambil Berendam Air Dingin

JAKARTA - Al Ghazali tengah menikmati liburannya di Bali. Putra sulung Ahmad Dhani dan Maia Estianty itu bahkan turut membagikan sederet momen dirinya menghabiskan waktu di Pulau Dewata.

Baru-baru ini, beredar pula potret diduga Al Ghazali yang kedapatan bermesraan dengan sang mantan kekasih, Alyssa Daguise. Netizen pun semakin yakin Al dan Alyssa kembali bersama dan kini berlibur berdua.

Di tengah isu itu, Al pun mengunggah salah satu momen keseruannya selama di Bali. Salah satunya saat asyik berendam di kolam air dingin. Lewat Instagram-nya, @alghazali7, pria 27 tahun itu bertelanjang dada alias shirtless sembari merendam tubuhnya.

“Ice bath 7 celcius was,” tulis Al.

El Rumi ledek Al Ghazali yang foto shirtless sambil berendam air dingin (Foto: Instagram/alghazali7)





Dalam foto itu, Al terlihat menikmati momen berendam di kolam air dingin tersebut. Nampak pula Al hanya seorang diri di dalam kolam tersebut.

Unggahan Al Ghazali asyik berendam di kolam air dingin saat di Bali ini mengundang komentar netizen termasuk sang adik, El Rumi. El pun bergurau dan meledek sang kakak yang hanya sendirian di kolam itu.

“Kasihan amat sendiri,” tulis El.

Komentar El Rumi ini turut memancing reaksi warganet. Netizen seolah memberitahu El bahwa sang kakak diduga liburan dengan Alyssa dan sudah kembali menjalin asmara.