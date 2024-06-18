Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gala Sky Ucapkan Salam hingga Kiss Bye saat Ziarah ke Makam Orang Tuanya

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 18 Juni 2024 |23:45 WIB
Gala Sky Ucapkan Salam hingga <i>Kiss Bye</i> saat Ziarah ke Makam Orang Tuanya
Gala Sky ziarah ke makam orang tua di momen Idul Adha (Foto: Instagram/fransfaisal_)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah masyarakat muslim di Indonesia melakukan tradisi kurban hingga ziarah ke makam keluarga di momen Idul Adha 1445 H. Tak terkecuali keluarga Haji Faisal, yang langsung datang berziarah ke makam mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di TPU Islam Malaka, Pesanggaran, Jakarta Selatan.

Hal tersebut bahkan bisa dilihat pada unggahan di akun instagram Frans Faisal @fransfaisal_. Dalam unggahannya, kakak Fuji Utami ini menunjukkan beberapa momen yang dijalaninya bersama keluarga, termasuk berziarah.

Menariknya, ada suatu hal yang membuat terharu, yakni saat Gala Sky Ardiansyah ikut dalam ziarah tersebut. Bahkan Gala terlihat ikut melakukan doa bersama hingga menyiram kuburan kedua orang tuanya sendiri.

Momen ini membuat istri Haji Faisal, Dewi Zuhriati tak kuasa menahan air mata. Apalagi setelah selesai berziarah, Gala diajarkan untuk mengucapkan salam di hadapan makam Vanessa dan Bibi.

Gala Sky

Gala Sky ziarah ke makam orang tua di momen Idul Adha (Foto: Instagram/fransfaisal_)


"Assalamualaikum Papi dan Mami Gala pulang dulu ya," ucap Gala Sky sembari meluapkan ekspresi kiss bye di hadapan makam kedua orang tuanya.

Melihat Gala Sky semakin pintar, netizen pun gemas dan senang dengan perkembangan bocah 4 tahun tersebut.  Bahkan adapula yang mendoakan agar Gala kelak menjadi anak sholeh dan berbakti kepada keluarga.

"Gala, mami papi mu udah pasti bahagia liat Gala sdh besar dan pintar," komentar akun @brandalz***.

Halaman:
1 2
