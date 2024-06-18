Verrell Bramasta Terbang ke Turki Demi Lakukan Transplantasi Rambut

JAKARTA - Verrell Bramasta memutuskan untuk pergi ke Turki bersama ayahnya, Ivan Fadilla Soedjoko serta adiknya, Athalla Naufal. Menariknya, kepergian mantan kekasih Natasha Wilona itu ke Turki ternyata untuk menjalani transplantasi rambut.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Verrell Bramasta melalui unggahan di Instagram miliknya @bramastavrl. Melalui unggahan tersebut, Verrell menceritakan alasannya melakukan transplantasi rambut disinyalir rambut, termasuk soal dirinya yang mengalami receding hairline.

BACA JUGA: Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Bisa Tiru Sikapnya saat Jadi Anggota DPR

"Dari tahun 2020, semenjak saya syuting sinetron 'Putri Untuk Pangeran' saya mulai mengalami yang namanya 'Receding hairline'. Ya, garis rambut saya mulai kebelakang dan tidak rata," ujar Verrell Bramasta dalam akun Instagramnya.

Pria 27 tahun ini menduga kalau kemunduran rambutnya itu disebabkan oleh penggunaan produk. Tak hanya itu ia juga sempat berpikir bahwa hal itu imbas dari pemikirannya begitu keras sehingga perlahan-lahan mengalami kebotakan.

Verrell Bramasta terbang ke Turki demi lakukan transplantasi rambut (Foto: Instagram/bramastavrl)

"Hal ini mungkin diakibatkan menggunakan banyaknya hair product seperti gel, wax, dan hairspray untuk peran 'Pangeran' tersebut. Atau kalau kata orang2, biasanya kalau banyak berpikir / kerja keras, lama2 membotak," paparnya.

BACA JUGA: Verrell Bramasta Bakal Lanjutkan Pendidikan di Oxford

Sebelum akhirnya berangkat ke Turki dan menjalani transplantasi rambut, Verrell mengatakan jika dia sudah melakukan riset terlebih dahulu. Bahkan dia pun mengaku jika keputusannya tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang.