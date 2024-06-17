Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maia Estianty: Idul Adha adalah Peringatan akan Ketaatan dan Pengorbanan

Selvianus , Jurnalis-Senin, 17 Juni 2024 |19:19 WIB
Maia Estianty: Idul Adha adalah Peringatan akan Ketaatan dan Pengorbanan
Maia Estianty ungkap makna indah di balik perayaan Idul Adha. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)
A
A
A

JAKARTA - Maia Estianty memaknai Idul Adha sebagai momen di mana manusia menaati perintah Allah dengan mengorbankan hal yang paling dicintainya. Hal itu diungkapkannya lewat Instagram, pada 17 Juni 2024.

“Idul Adha adalah ketaatan dan pengorbanan. Peristiwa di mana Nabi Ibrahim AS bersedia mengorbankan anak yang paling dicintainya untuk menaati perintah Allah SWT,” ujarnya dikutip pada Senin (17/6/2024).

Maia Estianty menambahkan, Idul Adha juga peristiwa perjalanan haji serta simbol solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan begitu, dia berharap, semua umat muslim bisa meneladani Nabi Ibrahim AS.

“Semoga kita mampu melepaskan kemelekatan terhadap segala sesuatu yang selain Allah, seperti ikhlasnya Nabi Ibrahim AS yang hendak melepaskan anaknya untuk Allah SWT, tidak cinta dunia,” katanya menambahkan.

Maia Estianty ungkap makna indah di balik perayaan Idul Adha. (Foto: Instagram/@maiaestiantyreal)

Dari unggahan itu pula, Maia Estianty dan keluarganya diketahui mengurbankan sapi limousin berukuran jumbo. Dia berharap, semua muslim di seluruh dunia bisa menikmati perayaan Idul Adha tahun ini.

“Selamat Idul Adha semuanya. Semoga kita semua mempunyai tauhid dan ketaatan seperti iman Nabi Ibrahim AS. Aamiin,” tutur Maia Estianty menutup unggahannya tersebut.

(SIS)

