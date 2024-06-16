Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Irfan Hakim Sempatkan Gelar Jumpa Fans Terakhir untuk Sapi Kurbannya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |23:45 WIB
Irfan Hakim Sempatkan Gelar <i>Jumpa Fans</i> Terakhir untuk Sapi Kurbannya
Irfan Hakim gelar 'jumpa fans' terakhir untuk sapi kurbannya (Foto: Instagram/irfanhakim75)
A
A
A

JAKARTAIrfan Hakim akan merelakan empat sapi kesayangannya untuk dikurbankan dalam Idul Adha tahun ini. Sapi dengan bobot rata-rata hampir satu ton ini pun selalu menjadi sorotan di kediaman Irfan karena bentuknya yang begitu besar.

Dari Instagram-nya, @irfanhakim75, Irfan kerap membiarkan warga sekitar untuk bisa melihat sapi-sapi pilihannya ini.

Jelang momen Idul Adha, Irfan pun memberikan jumpa fans terakhir sebelum sapi-sapi tersebut akan disembelih.

“Jumpa fans terakhir,” tulis Irfan di akun Instagramnya.

Irfan Hakim

Irfan Hakim gelar 'jumpa fans' terakhir untuk sapi kurbannya (Foto: Instagram/irfanhakim75)

Video tersebut memerlihatkan sapi-sapi Irfan bernama Condrosimo, Nicki, Bomber, dan Janoko yang hangat disambut para warga sekitar saat mereka keluar kandang. Para anak-anak juga ikut memandikan sapi-sapi milik Irfan Hakim ini.

Mereka juga antusias bisa berinteraksi langsung dengan sapi-sapi Irfan sebelum keempat hewan kurban itu disembelih di momen Idul Adha.

Sebagai informasi, Irfan Hakim memilih keempat sapi terbaiknya, Condrosimo, Nicki, Bomber, dan Janoko untuk menjadi hewan kurban tahun ini. Hewan kurban tersebut sebelumnya sudah dirawat Irfan selama berbulan-bulan.

Di Instagram-nya, Irfan juga selalu membiarkan warga sekitar melihat dan memegang langsung sapi-sapi kesayangannya itu. Terlihat puluhan warga antusias bila sapi-sapi Irfan Hakim sudah dikeluarkan dari kandang.

