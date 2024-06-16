Mengundurkan Diri dari T.R.I.A.D, Ahmad Dhani Siap Cari Vokalis Baru

JAKARTA - Ahmad Dhani memutuskan untuk keluar dari grup band-nya, The Rock Indonesia Ahmad Dhani alias T.R.I.A.D. Pengumuman tersebut diungkap pentolan Dewa 19 ini beberapa waktu lalu.

Lewat kanal YouTubenya, Ahmad Dhani Dalam Berita, ia mengungkap bahwa dirinya memutuskan hengkang dari band T.R.I.A.D. yang telah ia dirikan itu.

“Saya rencananya mau mengundurkan diri (dari T.R.I.A.D) karena Dewa 19 banyak job,” ungkap Ahmad Dhani.

Meski memutuskan keluar, Dhani tetap ingin mencarikan penggantinya untuk grup musik yang sudah ia besarkan ini. Suami Mulan Jameela ini mengatakan bakal memberikan kesempatan pada talenta berbakat untuk menggantikan posisinya sebagai vokalis utama di T.R.I.A.D.

Ahmad Dhani mengundurkan diri dari T.R.I.A.D (Foto: YouTube)





Dhani mengungkap beberapa kriteria untuk menjadi penggantinya sebagai vokalis di T.R.I.A.D. Salah satu syaratnya ialah berjenis kelamin pria.

“Kriterianya cowok ya, (usia) di bawah 40 tahun,” ungkap Ahmad Dhani.

“Suaranya harus cocok, suara cowok ya,” jelasnya.

Ahmad Dhani menjelaskan cara untuk mengikuti audisi untuk bisa menjadi bagian dari grup band T.R.I.A.D ini. Ia menjelaskan para kandidat bisa mengirim video dengan menampilkan suara emas.