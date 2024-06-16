Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengundurkan Diri dari T.R.I.A.D, Ahmad Dhani Siap Cari Vokalis Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 16 Juni 2024 |22:45 WIB
Mengundurkan Diri dari T.R.I.A.D, Ahmad Dhani Siap Cari Vokalis Baru
Ahmad Dhani mengundurkan diri dari T.R.I.A.D (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTAAhmad Dhani memutuskan untuk keluar dari grup band-nya, The Rock Indonesia Ahmad Dhani alias T.R.I.A.D. Pengumuman tersebut diungkap pentolan Dewa 19 ini beberapa waktu lalu.

Lewat kanal YouTubenya, Ahmad Dhani Dalam Berita, ia mengungkap bahwa dirinya memutuskan hengkang dari band T.R.I.A.D. yang telah ia dirikan itu.

“Saya rencananya mau mengundurkan diri (dari  T.R.I.A.D) karena Dewa 19 banyak job,” ungkap Ahmad Dhani.

Meski memutuskan keluar, Dhani tetap ingin mencarikan penggantinya untuk grup musik yang sudah ia besarkan ini. Suami Mulan Jameela ini mengatakan bakal memberikan kesempatan pada talenta berbakat untuk menggantikan posisinya sebagai vokalis utama di T.R.I.A.D.

T.R.I.A.D

Ahmad Dhani mengundurkan diri dari T.R.I.A.D (Foto: YouTube)


Dhani mengungkap beberapa kriteria untuk menjadi penggantinya sebagai vokalis di T.R.I.A.D. Salah satu syaratnya ialah berjenis kelamin pria.

“Kriterianya cowok ya, (usia) di bawah 40 tahun,” ungkap Ahmad Dhani.

“Suaranya harus cocok, suara cowok ya,” jelasnya.

Ahmad Dhani menjelaskan cara untuk mengikuti audisi untuk bisa menjadi bagian dari grup band T.R.I.A.D ini. Ia menjelaskan para kandidat bisa mengirim video dengan menampilkan suara emas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184202/ahmad_dhani-K4BA_large.jpg
Ahmad Dhani Ngamuk Diisukan Cerai, Mulan Jameela Singgung soal Fitnah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176883/ahmad_dhani-h29f_large.jpg
Rayen Pono Geram, Ahmad Dhani Enggan Gubris LP soal Penghinaan Marga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/33/3176841/ahmad_dhani-kx0H_large.jpg
Ahmad Dhani Kembali Laporkan Lita Gading atas Dugaan Pencemaran Nama Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/33/3166613/ahmad_dhani-kSYq_large.jpg
Lita Gading Nilai Laporan Ahmad Dhani Lucu: Bahasa Sederhana saja Dia Tak Paham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/205/3161027/ahmad_dhani-8b5j_large.jpg
Ahmad Dhani Gratiskan Kafe dan Resto Putar Lagu Dewa 19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156183/ahmad_dhani-Mn9d_large.jpg
Putri Ahmad Dhani Lebih Banyak Diam dan Murung usai Alami Cyber Bullying
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement