Drama Baru Seo Kang Joon Tayang di MBC Tahun Depan

Drama baru Seo Kang Joon akan tayang tahun depan. (Foto: Esquire)

SEOUL - Seo Kang Joon bersiap comeback ke layar kaca setelah vakum selama 4 tahun. Dia menandai comeback-nya dengan membintangi drama baru MBC berjudul Undercover High School.

Mengutip Soompi, Jumat (14/6/2024), drama tersebut mengusung genre komedi laga dan berkisah tentang Jung Hae Sung, agen terbaik Layanan Intelijen Nasional (NIS) yang harus turun pangkat karena membuat kesalahan dalam sebuah operasi.

Dalam tugas barunya, Jung Hae Sung diharuskan menyusup ke sebuah SMA yang diduga terlibat dalam penyelundupan emas batangan Raja Gojong. Untuk mengumpulkan informasi, dia pun menyamar menjadi murid di SMA tersebut.

Jung Hae Sung tak pernah membayangkan bahwa dia akan menikmati kembali kehidupannya sebagai murid SMA. Dia bahkan menjalin persahabatan yang cukup akrab dengan teman-teman sekelasnya.

Skenario drama Undercover High School ditulis oleh Im Young Bin yang pernah menggarap drama populer Bad Prosecutor. Jin Ki Joo dan Kim Min Ju juga dikabar tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan drama tersebut.

BACA JUGA: Yasmine Ow Mengaku Baru Tahu Aditya Zoni Biayai 2 Keponakannya

Drama tersebut menandai proyek perdana Seo Kang Joon setelah menyelesaikan wajib militer, pada Mei 2023. Drama When the Weather is Fine yang tayang pada 2020, merupakan proyek terakhir sang aktor di layar kaca.

Rencananya, MBC akan menayangkan drama Undercover High School setiap Jumat-Sabtu, pada 2025.*

(SIS)