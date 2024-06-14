Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Gunawan Usung Musik Timur dalam Single Stop Hilang Hilang, Unduh Gratis di Trebel

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 14 Juni 2024 |14:45 WIB
Gunawan Usung Musik Timur dalam Single <i>Stop Hilang Hilang</i>, Unduh Gratis di Trebel
Gunawan usung musik Timur dalam lagu Stop Hilang Hilang, unduh gratis di Trebel Music. (Foto: 3D Entertainment)
A
A
A

JAKARTA - Pedangdut Gunawan resmi merilis single terbarunya, Stop Hilang Hilang, pada 6 Mei 2024. Ada banyak kejutan yang diberikan sang penyanyi dalam lagu barunya tersebut.

Sang penyanyi memasukkan musik elektronik dengan tempo up beat khas Indonesia Timur dalam lagu bergenre dangdut tersebut. Dia bahkan memamerkan kemampuannya bernyanyi rap yang menjadi kejutan tersendiri untuk penggemarnya.

Gunawan mengaku, mengalami banyak hal baru selama proses penggarapan video musik Stop Hilang Hilang. Karena syuting di perairan Ternate, Maluku Utara, dia berkesempatan melihat lumba-lumba untuk pertama kalinya.

Nah, lagu terbaru Gunawan ini bisa Anda unduh melalui Trebel Music, aplikasi musik persembahan MNC Group. Aplikasi tersebut bisa diunduh gratis melalui App Store atau Play Store. Setelah terpasang, unduh semua lagunya secara gratis dan dengarkan offline kapanpun Anda mau.

Gunawan usung musik Timur dalam lagu Stop Hilang Hilang. (Foto: Trebel Music)

Tentang aplikasi TREBEL

TREBEL Music Indonesia merupakan bagian dari unit usaha MNC Group yang telah memiliki lebih dari 12 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Aplikasi ini memenangkan tiga penghargaan dari Google Play Awards:#1 Best App, #1 User’s Choice, dan #1 Daily Essentials di Mexico.

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
