HOME CELEBRITY TV SCOOP

Link Nonton Series Kartu Keluarga, Episode 1 dan 2 Akses Gratis di Vision+

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |18:15 WIB
Link Nonton Series <i>Kartu Keluarga</i>, Episode 1 dan 2 Akses Gratis di Vision+
Original Series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Series Kartu Keluarga yang telah tayang di Vision+, bisa menjadi tontonan Anda untuk melepas penat dari padatnya rutinitas kerja. Series yang disutradarai Sukhdev Singh tersebut dibintangi oleh Bunga Zainal dan Dimas Anggara.

Mengusung genre komedi, Kartu Keluarga mengangkat kisah perjuangan Sri Widuri (Bunga Zainal) dalam memberikan pendidikan terbaik untuk putra semata wayangnya, Jarot. Namun hal itu harus terhalang dengan aturan sistem zonasi.

Demi bisa mendaftarkan Jarot ke sekolah favoritnya, Sri Widuri terpaksa melakukan pernikahan pura-pura dengan duda tampan bernama Ambardi (Dimas Anggara). Menariknya, pernikahan palsu mereka penuh liku yang mengundang gelak tawa.

Bunga Zainal dan Dimas Anggara akan beradu akting dengan sederet aktor veteran dalam series ini, dari Roy Marten, Tio Pakusadewo, hingga Tora Sudiro. Bersama mereka, juga bergabung Oline Mendeng dan Cindy Nirmala.

Original Series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Episode 3 dan 4 series Kartu Keluarga akan dirilis Vision+, pada 7 Juni mendatang. Series ini hanya dapat diakses eksklusif oleh pelanggan dengan berlangganan Vision+ Premium atau Vision+ Premium Sports di sini.

Karena itu, unduh aplikasi Vision+ melalui Play Store dan App Store lewat link ini atau silakan mengakses laman www.visionplus.com. Vision+, Happiness, Anytime, Anywhere.*

(SIS)

