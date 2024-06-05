Tonton Serunya Kartu Keluarga, Series Baru Vision+ yang Sajikan 3 Genre Sekaligus

JAKARTA – Ada yang istimewa dari series baru Vision+, Kartu Keluarga. Series arahan Sukhdev Singh ini menawarkan tontonan yang mengawinkan tiga genre sekaligus: drama, romansa, dan komedi.

Series ini mengajak penonton untuk menertawakan situasi konyol yang dihadapi para karakter utamanya. Namun di saat bersamaan, penonton juga bisa tersentuh dengan kisah emosional para karakternya.

Mengangkat isu sosial tentang sistem zonasi sekolah, series Kartu Keluarga menghadirkan humor ringan yang sangat relate dengan kehidupan para orangtua di Indonesia. Dialog dan situasi lucu dalam series ini dipastikan akan membuat Anda tergelak.

Series Kartu Keluarga mengangkat tema-tema universal seperti keluarga, cinta, dan kehilangan yang dapat dialami siapa saja. Dengan mengawinkan tiga genre di dalamnya, penonton akan disuguhkan banyak hal baru dan menarik.

Tak hanya menghibur, series Kartu Keluarga juga mengusung pesan moral tentang makna keluarga dan cinta. Karena itu, Anda bisa menonton episode 1 dan 2 Kartu Keluarga secara gratis melalui link ini atau dengan mengakses laman www.visionplus.com.

