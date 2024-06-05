Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pesan Haru Larissa Chou Untuk Ikram Rosadi yang Akan Jadi Ayah

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 06 Juni 2024 |07:05 WIB
Pesan Haru Larissa Chou Untuk Ikram Rosadi yang Akan Jadi Ayah
Pesan haru Larissa Chou untuk Ikram Rosadi yang akan jadi ayah (Foto: Instagram/larissachou)
A
A
A

JAKARTALarissa Chou dan sang suami, Ikram Rosadi tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Bagi Ikram, momen menyambut kelahiran buah hati menjadi yang pertama baginya.

Hal itu jelas berbeda dengan Larissa, mengingat sebelumnya dia sudah memiliki anak dari mantan suaminya, Alvin Faiz.

Larissa pun menuliskan pesan haru bagi suaminya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Meski selama ini Ikram Rosadi menjadi sosok ayah sambung bagi putra Larissa, Yusuf, namun momen mendampingi istri untuk menyambut kelahiran anak tetap saja menjadi yang pertama kali baginya.

"Sebentar lagi aku akan memberinya gelar " Ayah " ini pertama untuknya dan aku sudah pernah melalui fase itu," ujar Larissa Chou dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @larissachou, Rabu, 5 Juni 2024.

Larissa Chou dan Ikram Rosadi

Pesan haru Larissa Chou untuk Ikram Rosadi yang akan jadi ayah (Foto: Instagram/larissachou)

Pernah mengalami kegagalan membina rumah tangga, Larissa tentu berharap Ikram menjadi pendamping hidupnya untuk selamanya serta menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Rissa juga berharap Ikram menjadi sosok pemimpin yang terbaik untuk keluarga kecilnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/33/3170340/larissa_chou-heao_large.jpg
Larissa Chou Hapus Foto Suami dari Instagram, Rumah Tangga Bermasalah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3028885/kagum-dengan-perjuangan-larissa-chou-melahirkan-anak-kedua-ikram-rosadi-terima-kasih-wanita-impian-1cl5fw8Kkh.jpg
Kagum dengan Perjuangan Larissa Chou Melahirkan Anak Kedua, Ikram Rosadi: Terima Kasih Wanita Impian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3025008/larissa-chou-sempat-jalani-transfusi-darah-di-persalinan-kedua-LpyouBqhT1.jpg
Larissa Chou Sempat Jalani Transfusi Darah di Persalinan Kedua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/33/3024891/selamat-larissa-chou-dan-ikram-rosadi-dikaruniai-anak-perempuan-79ugdyCZUe.jpg
Selamat! Larissa Chou dan Ikram Rosadi Dikaruniai Anak Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987833/klarifikasi-larissa-chou-usai-disebut-gaya-hijabnya-berubah-tak-lagi-syari-MV2PJlt8JT.jpg
Klarifikasi Larissa Chou Usai Disebut Gaya Hijabnya Berubah Tak Lagi Syari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/03/33/2978276/larissa-chou-umumkan-hamil-anak-perempuan-masya-allah-alhamdulillah-JVo9jYd8OE.jpg
Larissa Chou Umumkan Hamil Anak Perempuan: Masya Allah, Alhamdulillah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement