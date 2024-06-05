Pesan Haru Larissa Chou Untuk Ikram Rosadi yang Akan Jadi Ayah

JAKARTA - Larissa Chou dan sang suami, Ikram Rosadi tengah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Bagi Ikram, momen menyambut kelahiran buah hati menjadi yang pertama baginya.

Hal itu jelas berbeda dengan Larissa, mengingat sebelumnya dia sudah memiliki anak dari mantan suaminya, Alvin Faiz.

BACA JUGA: Klarifikasi Larissa Chou Usai Disebut Gaya Hijabnya Berubah Tak Lagi Syari

Larissa pun menuliskan pesan haru bagi suaminya yang sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Meski selama ini Ikram Rosadi menjadi sosok ayah sambung bagi putra Larissa, Yusuf, namun momen mendampingi istri untuk menyambut kelahiran anak tetap saja menjadi yang pertama kali baginya.

"Sebentar lagi aku akan memberinya gelar " Ayah " ini pertama untuknya dan aku sudah pernah melalui fase itu," ujar Larissa Chou dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @larissachou, Rabu, 5 Juni 2024.

Pesan haru Larissa Chou untuk Ikram Rosadi yang akan jadi ayah (Foto: Instagram/larissachou)

Pernah mengalami kegagalan membina rumah tangga, Larissa tentu berharap Ikram menjadi pendamping hidupnya untuk selamanya serta menjadi ayah yang baik untuk anak-anaknya. Rissa juga berharap Ikram menjadi sosok pemimpin yang terbaik untuk keluarga kecilnya.