HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cindy Nirmala Berharap Kartu Keluarga Jadi Tontonan Menghibur untuk Masyarakat

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:53 WIB
Cindy Nirmala Berharap <i>Kartu Keluarga</i> Jadi Tontonan Menghibur untuk Masyarakat
Original Series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Para pemain Kartu Keluarga yang diwakili Dimas Anggara, Bunga Zainal, Tora Sudiro, Oline Mendeng, Cindy Nirmala, dan Oing Restrain hadir dalam Vision+ Content Showcase Parade yang digelar di Park Hyatt Jakarta, pada 31 Mei 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Cindy mengungkapkan harapannya untuk series terbaru Vision+ tersebut. “Harapannya agar series ini bisa menghibur dan membawa pesan moral positif untuk penonton,” tutur aktris 27 tahun tersebut.

Mengusung genre komedi, series Kartu Keluarga berkisah tentang seorang ibu tunggal yang berjuang keras mewujudkan impian sang anak masuk SMP favorit, namun terkendala sistem zonasi.

Ibu satu anak tersebut bahkan rela menjalani pernikahan palsu dengan seorang pengusaha Batik untuk mendapatkan selembar kartu keluarga. Dokumen itu dibutuhkan Sri untuk mendaftarkan anaknya di SMP tersebut.

Original Series Vision+ Kartu Keluarga. (Foto: MNC Media)

Cindy meyakini, series Kartu Keluarga mengangkat isu yang sangat relate dengan pengalaman banyak keluarga Indonesia, terutama para ibu. Tora Sudiro juga menilai, series ini daat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pendidikan.

Halaman:
1 2

