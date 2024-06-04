Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Besok, Ghea Youbi Bakal Goyang Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |16:21 WIB
Besok, Ghea Youbi Bakal Goyang Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Top 6 Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 kini menyisakan enam kontestan setelah Rangga, peserta asal Probolinggo, tersingkir di babak Top 7 yang digelar pada 30 Mei silam.

Enam kontestan yang tersisa tersebut adalah Diva (Banyuwangi), Jingga (Lampung), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), Twentynine (Jombang), dan Resty (Banyumas).

Penampilan para kontestan tersebut akan dinilai oleh juri bintang yang terdiri dari Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Ndarboy Genk. Panggung Cinta dipastikan akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari pedangdut cantik Ghea Youbi dan Lyia.

Seperti minggu sebelumnya, Kontes Ambyar Indonesia 2024 dipastikan menyuguhkan kolaborasi istimewa antara enam kontestan dengan dua bintang tamu tersebut. Karena itu, jangan ketinggalan menonton Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia.

Top 6 Kontes Ambyar Indonesia 2024. (Foto: MNC Media)

Top 6 Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan tayang Live di MNCTV Selalu di Hati, pada Rabu (5/6/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/598/3036332/inul_daratista-cwMP_large.jpeg
Ambyar Awards 2024, Inul Daratista Kolaborasi dengan Sinden dan Wayang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/598/3030364/jadi_juara_kontes_ambyar_indonesia_jingga_bawa_pulang_hadiah_rp75_juta-6ksx_large.jpg
Jadi Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024, Jingga Bawa Pulang Hadiah Rp75 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/598/3029776/hari-ini-juara-kontes-ambyar-indonesia-2024-akan-lahir-saksikan-di-mnctv-igbtO29KHg.jpeg
Hari Ini Juara Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan Lahir, Saksikan di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/598/3026302/besok-malam-top-3-siap-bersaing-di-road-to-panggung-kontes-ambyar-indonesia-2024-x8hzddbgzS.jpg
Besok Malam, Top 3 Siap Bersaing di Road to Panggung Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/598/3024269/firstia-gagal-tembus-grand-final-kontes-ambyar-indonesia-2024-MPANIt4AhK.jpg
Firstia Gagal Tembus Grand Final Kontes Ambyar Indonesia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/20/598/3023731/4-kontestan-siap-bersaing-di-panggung-cinta-kontes-ambyar-indonesia-2024-jXpZA2AQmq.jpg
4 Kontestan Siap Bersaing di Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement