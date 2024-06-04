Besok, Ghea Youbi Bakal Goyang Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia 2024

JAKARTA - Kontes Ambyar Indonesia 2024 kini menyisakan enam kontestan setelah Rangga, peserta asal Probolinggo, tersingkir di babak Top 7 yang digelar pada 30 Mei silam.

Enam kontestan yang tersisa tersebut adalah Diva (Banyuwangi), Jingga (Lampung), Agung (Yogyakarta), Firstia (Lamongan), Twentynine (Jombang), dan Resty (Banyumas).

Penampilan para kontestan tersebut akan dinilai oleh juri bintang yang terdiri dari Inul Daratista, Iis Dahlia, dan Ndarboy Genk. Panggung Cinta dipastikan akan semakin meriah dengan penampilan spesial dari pedangdut cantik Ghea Youbi dan Lyia.

Seperti minggu sebelumnya, Kontes Ambyar Indonesia 2024 dipastikan menyuguhkan kolaborasi istimewa antara enam kontestan dengan dua bintang tamu tersebut. Karena itu, jangan ketinggalan menonton Panggung Cinta Kontes Ambyar Indonesia.

Top 6 Kontes Ambyar Indonesia 2024 akan tayang Live di MNCTV Selalu di Hati, pada Rabu (5/6/2024), pukul 21.00 WIB.*

(SIS)