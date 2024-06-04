Tanggapan Azizah Salsha soal Fans Timnas yang Fomo

JAKARTA - Selalu saja ada fenomena baru yang menjadi sorotan setiap Timnas Indonesia berlaga. Baru-baru ini, saat laga uji coba melawan Tanzania, fans yang mendukung secara langsung di lapangan mendadak jadi sorotan.

Pasalnya, bermunculan cewek-cewek yang terus saja meneriaki nama-nama pemain keturunan dari Skuad Garuda yang menjadi idolanya seperti Nathan Tjoe A On dan Rafael Struick.

Sejumlah fans yang terlalu antusias ini disebut FOMO (fear of missing out) yang kerap merasa cemas jika kehilangan informasi atau momen tertentu, seperti momen untuk menyaksikan idolanya secara langsung.

BACA JUGA: Reaksi Berkelas Azizah Salsha Usai Dituding Tak Layak Jadi Istri Pratama Arhan

Sebutan 'Fans FOMO' ini diberikan kepada cewek-cewek yang baru mengikuti sepak bola karena kehadiran para pemain keturunan yang memiliki wajah tampan. Mereka dianggap muncul di lapangan hanya untuk meneriaki nama-nama pemain idolanya, tidak mendukung Timnas seutuhnya.

Selebgram Azizah Salsha pun turut mengomentari fenomena ini. Istri punggawa Timnas, Pratama Arhan itu merasa tak keberatan jika mendadak muncul penggemar sepak bola dari kalangan perempuan. Tidak ada istilah FOMO untuk mereka.

Menurutnya, siapapun berhak untuk mendukung Timnas Indonesia karena dukungan dari siapapun sangat berharga. Yang terpenting mereka tidak mengganggu privasi pemain yang kerap dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sebab, hal ini bisa menyebabkan kenyamanan pemain terganggu dan mungkin saja mempengaruhi performa di lapangan.

Hal ini disampaikan Azizah Salsha dalam sebuah video yang diunggah pedangdut Fitri Carlina. Zize yang tengah berada di tribun penonton mendadak dimintai komentarnya soal fenomena tersebut.

"Gak ada yang FOMO, menurutku bagus dong memberikan support selagi tidak menganggu ketenangan dan privasi pemain," ujar Azizah Salsha dikutip dari unggahan Instagram @fitricarlina, Selasa (4/6/2024).