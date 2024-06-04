Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tanggapan Azizah Salsha soal Fans Timnas yang Fomo

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |01:01 WIB
Tanggapan Azizah Salsha soal Fans Timnas yang Fomo
Respons Azizah Salsha soal fans Timnas Indonesia yang fomo (Foto: IG Azizah Salsha)
A
A
A

JAKARTA - Selalu saja ada fenomena baru yang menjadi sorotan setiap Timnas Indonesia berlaga. Baru-baru ini, saat laga uji coba melawan Tanzania, fans yang mendukung secara langsung di lapangan mendadak jadi sorotan.

Pasalnya, bermunculan cewek-cewek yang terus saja meneriaki nama-nama pemain keturunan dari Skuad Garuda yang menjadi idolanya seperti Nathan Tjoe A On dan Rafael Struick.

Sejumlah fans yang terlalu antusias ini disebut FOMO (fear of missing out) yang kerap merasa cemas jika kehilangan informasi atau momen tertentu, seperti momen untuk menyaksikan idolanya secara langsung.

Tanggapan Azizah Salsha soal Fans Timnas yang Fomo

Sebutan 'Fans FOMO' ini diberikan kepada cewek-cewek yang baru mengikuti sepak bola karena kehadiran para pemain keturunan yang memiliki wajah tampan. Mereka dianggap muncul di lapangan hanya untuk meneriaki nama-nama pemain idolanya, tidak mendukung Timnas seutuhnya.

Selebgram Azizah Salsha pun turut mengomentari fenomena ini. Istri punggawa Timnas, Pratama Arhan itu merasa tak keberatan jika mendadak muncul penggemar sepak bola dari kalangan perempuan. Tidak ada istilah FOMO untuk mereka.

Menurutnya, siapapun berhak untuk mendukung Timnas Indonesia karena dukungan dari siapapun sangat berharga. Yang terpenting mereka tidak mengganggu privasi pemain yang kerap dilakukan oknum-oknum tak bertanggung jawab. Sebab, hal ini bisa menyebabkan kenyamanan pemain terganggu dan mungkin saja mempengaruhi performa di lapangan.

Hal ini disampaikan Azizah Salsha dalam sebuah video yang diunggah pedangdut Fitri Carlina. Zize yang tengah berada di tribun penonton mendadak dimintai komentarnya soal fenomena tersebut.

"Gak ada yang FOMO, menurutku bagus dong memberikan support selagi tidak menganggu ketenangan dan privasi pemain," ujar Azizah Salsha dikutip dari unggahan Instagram @fitricarlina, Selasa (4/6/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188691/azizah_salsha-N2Vl_large.jpg
Azizah Salsha Buka Suara usai Pakaiannya saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan Dikritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/33/3183675/azizah_salsha-lA7w_large.jpg
Azizah Salsha Kena Cancel Culture, Andre Rosiade: Dosa Anak Saya Apa Sih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183495/pratama_arhan_dan_azizah_salsha-VfWh_large.jpg
Andre Rosiade Bantah Pernikahan Azizah Salsha dan Pratama Arhan Terjadi karena Perjodohan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/33/3182782/erspo_azizah_salsha-s3SI_large.jpg
Erspo Minta Maaf usai Dikritik Tak Becus Pilih Talent karena Gaet Azizah Salsha di JFW 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/33/3179997/azizah_salsha_dan_pratama_arhan-7dLg_large.jpg
Azizah Salsha Diceraikan Pratama Arhan, Andre Rosiade: Kami sudah Mengingatkan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175225/azizah_salsha-VzyL_large.jpg
Azizah Salsha Diisukan Pacaran dengan Nadif Zahiruddin usai Cerai dari Pratama Arhan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement