HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ibnu Jamil Bagikan Tips Jadi Komentator : Harus Riset, Gak Asal Cuap-Cuap

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 05 Juni 2024 |00:01 WIB
Ibnu Jamil bagikan tips jadi komentator (Foto: ist)
Ibnu Jamil bagikan tips jadi komentator (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Ibnu Jamil belakangan aktif sebagai komentator sepak bola. Berangkat dari kecintaannya terhadap sepak bola, Ibnu Jamil pun mencoba peruntungan dengan menjadi seorang komentator.

Kecintaan, hobi, dan passion terhadap sepak bola menjadi modal utama yang dibawa Ibnu Jamil untuk menjadi komentator.



Berkat penampilan ciamiknya saat menjadi komentator hingga mencuri perhatian masyarakat, Ibnu Jamil pun sampai diganjar nominasi sebagai Komentator Terpopuler di ajang Indonesian Sport and Entertainment Awards.

"Tipsnya, modal utamanya sih, kalau ditanya pasti passion ya. Ya mungkin agak klise cuma memang kalau kita basicnya enggak suka tau enggak hobi itu akan berat kita ngejalaninnya. Kalau kita passion, suka, dan hobi segala sesuatunya itu pasti akan dipermudah dan lebih gampang lagi," ujar Ibnu Jamil.

Ketika sudah jatuh cinta kepada sepak bola, tentu rasanya mudah untuk menggali lebih dalam serba-serbi sepak bola sebelum akhirnya disampaikan kepada pemirsa di rumah. Selain kecintaan yang besar, kerja keras juga diperlukan agar selalu tampil memukau saat menjadi komentator.

"Ketika saya suka, maka nama-nama pemain, data statistik, informasi-informasi tentang situasi dan kondisi pertandingan tersebut itu akan mudah sekali untuk kita obrolin dengan teman bicara atau mungkin teman debat kita atau partner atau mungkin komentator yang sedang siaran jadi modal utama tuh itu dan juga sudah pasti kerja keras," sambungnya.

Halaman:
1 2
