Biodata dan Agama Arina Winarto, Mantan Istri Tiko Aryawardhana yang Buat Laporan Dugaan Penipuan Rp6,9 Miliar

JAKARTA - Banyak masyarakat Indonesia yang ingin mengenal sosok Arina Winarto. Melalui artikel ini, terungkap biodata dan agama Arina Winarto, yang merupakan mantan istri dari Tiko Aryawardhana.

Arina Winarto sendiri merupakan wanita yang lahir di Jakarta 28 April 1978. Menganut agama Islam, Arina saat ini sudah genap berusia 46 tahun.

Mantan istri pertama Tiko itu merupakan anak dari seorang pria bernama Drs Winarto. Sayangnya, tak banyak yang bisa dikulik dari sosok Arina Winarto. Namun ia diketahui merupakan seorang lulusan sarjana S1 dan memiliki tiga anak perempuan dari pernikahannya dengan Tiko.

Terkait perceraiannya, Arina diketahui digugat oleh Tiko di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 28 Oktober 2021. Gugatan permohonan talak cerai itu pun terdaftar dengan nomor perkara 3844/Pdt.G/2021/PA.JS dan dikabulkan pada 30 Desember 2021.

Biodata dan Agama Arina Winarto (Foto: TikTok)

Sepakat bercerai dengan Arina Winarto, Tiko Aryawardhana memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah iddah, hingga pemeliharaan dan pengasuhan anak serta biaya untuk ketiga putrinya.

Diketahui, nama Arina Winarto ramai diperbincangkan lantaran dirinya melaporkan Tiko, yang kini merupakan suami dari Bunga Citra Lestari ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut bahkan telah dilayangkan oleh Arina sejak 2022 terkait dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Tiko.

Kasus ini berawal dari Arina dan Tiko Aryawardhana yang pernah mendirikan sebuah perusahaan bernama PT Arjuna Advaya Sanjaya (AAS) yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman. Saat itu, AW menjabat sebagai komisaris sementara Tiko Aryawardhana menjabat sebagai direktur.

Tahun demi tahun bisnis mereka berjalan lancar sampai akhirnya pada 2019 Tiko mengatakan perusahaannya itu terancam tutup lantaran tak sanggup membayar sewa.