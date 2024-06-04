Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

7 Pelawak Indonesia Lakukan Poligami, Ada yang Punya 4 Istri

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Selasa, 04 Juni 2024 |18:25 WIB
7 Pelawak Indonesia Lakukan Poligami, Ada yang Punya 4 Istri
Pelawak Indonesia lakukan poligami. (Foto: Komar/YouTube/Keema Entertainment)
JAKARTA - Deretan pelawak Indonesia lakukan poligami. Beberapa dari mereka bahkan masih bertahan dengan lebih dari satu pernikahan. Namun lainnya memilih untuk bercerai dan menjalani hanya satu pernikahan.

Berikut tujuh pelawak Indonesia lakukan poligami seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Opie Kumis

Opie Kumis melakukan praktik poligami dengan empat istri. Dia beralasan, berpoligami karena tak menemukan kriteria yang diinginkannya dari satu istri namun ditemukannya pada istri yang lain.

Pelawak Indonesia lakukan poligami. (Foto: Opie Kumis/YouTube/Tema Indonesia)

“Ada kriteria yang tidak terpenuhi. Tapi mau bubar (cerai) enggak enak sama anak. Akhirnya menemukan kriteria itu di perempuan lain. Intinya, poligami itu harus adil jadi istri pada rukun dan harmonis,” ujarnya.

2.Unang Bagito

Berbeda dengan Opie Kumis, Unang ‘Bagito’ terang-terangan mengaku poligami justru membuat hidupnya melarat. Keterpurukannya bermula ketika sang pelawak menikah kembali dengan perempuan yang dikenalnya di Bandung, tanpa seizin istri pertama.

Pelawak Indonesia lakukan poligami. (Foto: Unang Bagito/YouTube/Grace Tahir)

Namun di tangan istri kedua, semua harta dan penghasilannya ludes. Beruntung semua aset yang dibelinya sebelum menikahi istri kedua sudah atas nama anak-anaknya. Tanpa uang, istri kedua memilih bercerai dan meninggalkan dua anaknya bersama Unang.

3.Azis Gagap

Azis Gagap bisa dibilang cukup beruntung menjalani dua pernikahan yang rukun dan harmonis. Meski tak tinggal satu atap, namun kedua istrinya, Nurhasanah dan Dewi Keke, kerap bertemu dan menghabiskan waktu bersama.

Pelawak Indonesia lakukan poligami. (Foto: Azis Gagap/YouTube/Gagap Official)

Sang pelawak berharap, ketika tiba waktunya dia pensiun dari dunia hiburan ingin hidup bersama kedua istri dan semua anak-anaknya di Pondok Pesantren Ash-Habul Aziziyah yang dibangunnya di kawasan Bogor, Jawa Barat.

Halaman:
1 2 3
