Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Jessica Juliantiano, Pacar Baru Boris Bokir

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |20:05 WIB
Biodata dan Agama Jessica Juliantiano, Pacar Baru Boris Bokir
Biodata dan Agama Jessica Juliantiano (Foto: Instagram/jessicajuliantiano)
A
A
A

JAKARTA - Artikel ini akan membahas mengenai biodata dan agama Jessica Juliantiano. Diketahui, naa Jessica Juliantiano mendadak ramai diperbincangkan bahkan dicari, lantaran disebut-sebut sebagai kekasih baru dari komika sekaligus aktor Boris Bokir.

Pasca-cerai dari Irma Purba, Boris Bokir diketahui menjalin hubungan asmara dengan Jessica Juliantiano. Bahkan baru-baru ini, Jessica tampak membagikan foto dirinya bersama Boris saat sang kekasih tengah berulang tahun.

Saat itu, Jessica Juliantiano memanggil Boris dengan sebutan sayangku.

"Happy birthday sayangku @borisbokir_ happily ever after. laffyouuuu," tulisnya di akun sosial media.

Jessica Juliantiano

Biodata dan Agama Jessica Juliantiano (Foto: Instagram/jessicajuliantiano)


Unggahan Jessica Juliantiano sontak membuat netizen ramai hingga penasaran dengan sosoknya.

Berikut, biodata dan agama Jessica Juliantiano : 

Jessica Juliantiano merupakan seorang wanita yang lahir pada 20 Juli 1988. Menganut agama Islam, Jessica Juliantiano berprofesi sebagai seorang Disk Jockey (DJ).

Wanita 35 tahun ini diketahui merupakan anak dari pasangan Rully Agustiano dan Linda. Dia juga memiliki dua saudara kandung, yakni Jennifer Junintiano dan Jeffry Destiano.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/33/3177588/jule_daehoon-gVFK_large.jpg
Biodata dan Agama Julia Prastini, Selebgram Cantik yang Diduga Selingkuhi Suami Korea hingga Buka Jilbab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3174950/fahmi_bo-ALKR_large.jpg
Biodata dan Agama Fahmi Bo, Aktor Lupus yang Alami Kelumpuhan Imbas Pengeroposan Tulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/33/3164898/eva_celia-2LOq_large.jpg
Biodata dan Agama Eva Celia, Putri Cantik Sophia Latjuba yang Diterpa Isu Cerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/33/3164383/timo_tjahjanto-o2TQ_large.jpg
Biodata dan Agama Timo Tjahjanto, Sutradara Indonesia yang Debut Hollywood Lewat Film Nobody 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/33/3164056/rachquel_nesia-ed4z_large.jpg
Biodata dan Agama Rachquel Nesia, Aktris Cantik yang Viral karena Dilamar di Makam Sang Ayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161955/kenny_austin-tAvE_large.jpg
Biodata dan Agama Kenny Austin, Aktor Tampan Pacar Baru Amanda Manopo
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement