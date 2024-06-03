Biodata dan Agama Jessica Juliantiano, Pacar Baru Boris Bokir

JAKARTA - Artikel ini akan membahas mengenai biodata dan agama Jessica Juliantiano. Diketahui, naa Jessica Juliantiano mendadak ramai diperbincangkan bahkan dicari, lantaran disebut-sebut sebagai kekasih baru dari komika sekaligus aktor Boris Bokir.

Pasca-cerai dari Irma Purba, Boris Bokir diketahui menjalin hubungan asmara dengan Jessica Juliantiano. Bahkan baru-baru ini, Jessica tampak membagikan foto dirinya bersama Boris saat sang kekasih tengah berulang tahun.

Saat itu, Jessica Juliantiano memanggil Boris dengan sebutan sayangku.

"Happy birthday sayangku @borisbokir_ happily ever after. laffyouuuu," tulisnya di akun sosial media.

Biodata dan Agama Jessica Juliantiano (Foto: Instagram/jessicajuliantiano)





Unggahan Jessica Juliantiano sontak membuat netizen ramai hingga penasaran dengan sosoknya.

Berikut, biodata dan agama Jessica Juliantiano :

Jessica Juliantiano merupakan seorang wanita yang lahir pada 20 Juli 1988. Menganut agama Islam, Jessica Juliantiano berprofesi sebagai seorang Disk Jockey (DJ).

Wanita 35 tahun ini diketahui merupakan anak dari pasangan Rully Agustiano dan Linda. Dia juga memiliki dua saudara kandung, yakni Jennifer Junintiano dan Jeffry Destiano.