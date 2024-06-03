Jadi Konten Kreator di Shopee Video, Ini Tips Nining Raup Cuan Ratusan Juta

JAKARTA - Kesuksesan bisa digapai dengan gigih mencari peluang baru. Hal ini dirasakan langsung oleh Nining, seorang anak muda pegawai kantoran asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia sukses menjalani hidup impiannya dan meraih cita-cita bersama Shopee Video.

Menjadi salah satu pionir yang bergabung dalam program Shopee Video Creator pada April 2022 merupakan sebuah keputusan yang awalnya Nining ambil dengan penuh harapan namun tanpa ekspektasi berlebih. Ternyata, langkah tersebut membawa hasil yang jauh lebih menguntungkan dari yang pernah ia bayangkan.

Nining, Shopee Content Creator mengatakan, “Awalnya, aku tidak pernah mengira bahwa aku bisa menjadi content creator yang diikuti banyak orang, apalagi sampai mendapatkan penghasilan tambahan yang mengubah hidup aku secara signifikan."

"Setelah beberapa tahun aku giat membuat konten di media sosial, aku sangat bersyukur karena memutuskan untuk ikut sebagai salah satu orang pertama yang bergabung dalam program Shopee Video Creator," ujarnya.

Menurutnya, Shopee Video menjadi salah satu platform yang paling banyak memberikan keuntungan dan dukungan bagi konten kreator.

Tidak hanya komisi, setelah ia aktif posting di Shopee Video dan followers-nya juga terus meningkat, semakin banyak brand yang mengajaknya kerja sama untuk review produk mereka di Shopee Video, lengkap dengan menautkan link keranjang oranye yang sangat memudahkan pembeli untuk check out.

"Diawali oleh rasa penasaran dan ingin memberikan rekomendasi produk kepada audiens yang lebih luas, ternyata kini Shopee Video membuahkan hasil yang jauh di atas ekspektasi,” ucap Nining.

Rahasia Sukses Nining Raih Komisi Ratusan Juta dari Shopee Video