Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY CELEBRITY

Jadi Konten Kreator di Shopee Video, Ini Tips Nining Raup Cuan Ratusan Juta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 03 Juni 2024 |11:37 WIB
Jadi Konten Kreator di Shopee Video, Ini Tips Nining Raup Cuan Ratusan Juta
Nining, konten kreator yang sukses raup ratusan juta rupiah. (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kesuksesan bisa digapai dengan gigih mencari peluang baru. Hal ini dirasakan langsung oleh Nining, seorang anak muda pegawai kantoran asal Makassar, Sulawesi Selatan. Ia sukses menjalani hidup impiannya dan meraih cita-cita bersama Shopee Video.

Menjadi salah satu pionir yang bergabung dalam program Shopee Video Creator pada April 2022 merupakan sebuah keputusan yang awalnya Nining ambil dengan penuh harapan namun tanpa ekspektasi berlebih. Ternyata, langkah tersebut membawa hasil yang jauh lebih menguntungkan dari yang pernah ia bayangkan.

Nining, Shopee Content Creator mengatakan, “Awalnya, aku tidak pernah mengira bahwa aku bisa menjadi content creator yang diikuti banyak orang, apalagi sampai mendapatkan penghasilan tambahan yang mengubah hidup aku secara signifikan."

"Setelah beberapa tahun aku giat membuat konten di media sosial, aku sangat bersyukur karena memutuskan untuk ikut sebagai salah satu orang pertama yang bergabung dalam program Shopee Video Creator," ujarnya.

Menurutnya, Shopee Video menjadi salah satu platform yang paling banyak memberikan keuntungan dan dukungan bagi konten kreator.

Tidak hanya komisi, setelah ia aktif posting di Shopee Video dan followers-nya juga terus meningkat, semakin banyak brand yang mengajaknya kerja sama untuk review produk mereka di Shopee Video, lengkap dengan menautkan link keranjang oranye yang sangat memudahkan pembeli untuk check out.

"Diawali oleh rasa penasaran dan ingin memberikan rekomendasi produk kepada audiens yang lebih luas, ternyata kini Shopee Video membuahkan hasil yang jauh di atas ekspektasi,” ucap Nining.

Rahasia Sukses Nining Raih Komisi Ratusan Juta dari Shopee Video

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/11/3189466//langkah_penting_hindari_denda_pajak_kendaraan-g8zm_large.jpg
7 Langkah Penting untuk Hindari Denda Pajak Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/391/3189461//soundrenaline_palembang_the_lantis-hZT8_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini Palembang 2025 Gaet Lebih dari 3.300 Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/340/3189312//wagubsu_surya-8gPM_large.jpeg
Pemprov Sumut Hadirkan Fast Track Young Preneur 2025, Dukung 1.700 Pelaku UMKM Naik Kelas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189265//birthday_sale-N5MV_large.jpeg
Puncak 12.12 Birthday Sale, Perayaan 10 Tahun Shopee Banjir Promo Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/11/3189235//promo_aplikasi_shopeepay_1212-weFQ_large.jpg
Catat Sekarang! 4 Promo ShopeePay Wajib Diserbu di Tanggal Kembar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/16/3189174//hapus_akun_indodana_finance-BZqI_large.jpeg
Langkah-langkah Menghapus Akun Indodana Finance dengan Mudah dan Aman
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement