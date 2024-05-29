Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Momen Reza Artamevia Suapi Thariq Halilintar saat Ultah, Netizen: Menantu Idaman

Alan Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 29 Mei 2024 |19:37 WIB
Momen Reza Artamevia Suapi Thariq Halilintar saat Ultah, Netizen: Menantu Idaman
Reza Artamevia suapi Thariq Halilintar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Reza Artamevia tengah berbahagia. Ia baru saja merayakan ultah ke-49 pada Rabu (29/5/2024). Dalam momen ini, Reza dikelilingi orang tercintanya.

Tak cuma keluarga tersedakat, kekasih Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar juga turut hadir dalam momen spesial tersebut. Thariq turut terlibat dalam skenario membuat kejutan untuk calon ibu mertua.

Usai kejutan yang dihadirkan, Reza kemudian menyuapi Aaliyah Massaid. Tak selesai di Aaliyah, Reza juga menyuapi Thariq Halilintar.

Momen Reza Artamevia Suapi Thariq Halilintar saat Ultah, Netizen: Menantu Idaman

Dalam momen tersebut, Reza juga kemudian memberikan doa kepada Aaliyah dan Thariq. Ia berharap, Aaliyah dan Thariq menjadi keluarga yang diberkahi nantinya.

"Abadi di dunia dan akhirat, sejahtera ya Allah aamiin," kata Reza Artamevia dikutip dari Instagram story kakak Aaliyah Massaid, Baby Mamesa.

Diketahui, Thariq baru saja melamar Aaliyah. Kmeudian dalam waktu dekat keduanya akan melangsungkan pernikahan. Reza berpesan agar keduanya menjalani rumah tangga sakinah mawadah warahmah.

"Rukun, nggak ada berantem-berantem aamiin," ujar Reza Artamevia kepada Thariq Halilintar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147655/thariq_halilintar-R7lG_large.JPG
Tak Pamerkan Wajah Sang Anak, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Minta Publik Hargai Privasinya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147154/reza_artamevia-YsBC_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan, Reza Artamevia Ingin Dipanggil Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147150/thariq_halilintar-Y02z_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Geni Faruk Panjatkan Doa Tulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147145/thariq_halilintar-wqBc_large.jpg
Wajah Sumringah Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Sambut Kelahiran Anak Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3147051/thariq_halilintar-NFRe_large.jpg
Suara Thariq Halilintar Bergetar saat Azankan Ahmad Arash Omara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146986/aaliyah_massaid_melahirkan-AL8h_large.jpg
Ahmad Arash Omara Thariq, Nama Anak Pertama Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement