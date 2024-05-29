Momen Reza Artamevia Suapi Thariq Halilintar saat Ultah, Netizen: Menantu Idaman

JAKARTA - Reza Artamevia tengah berbahagia. Ia baru saja merayakan ultah ke-49 pada Rabu (29/5/2024). Dalam momen ini, Reza dikelilingi orang tercintanya.

Tak cuma keluarga tersedakat, kekasih Aaliyah Massaid, Thariq Halilintar juga turut hadir dalam momen spesial tersebut. Thariq turut terlibat dalam skenario membuat kejutan untuk calon ibu mertua.

Usai kejutan yang dihadirkan, Reza kemudian menyuapi Aaliyah Massaid. Tak selesai di Aaliyah, Reza juga menyuapi Thariq Halilintar.

Dalam momen tersebut, Reza juga kemudian memberikan doa kepada Aaliyah dan Thariq. Ia berharap, Aaliyah dan Thariq menjadi keluarga yang diberkahi nantinya.

"Abadi di dunia dan akhirat, sejahtera ya Allah aamiin," kata Reza Artamevia dikutip dari Instagram story kakak Aaliyah Massaid, Baby Mamesa.

Diketahui, Thariq baru saja melamar Aaliyah. Kmeudian dalam waktu dekat keduanya akan melangsungkan pernikahan. Reza berpesan agar keduanya menjalani rumah tangga sakinah mawadah warahmah.

"Rukun, nggak ada berantem-berantem aamiin," ujar Reza Artamevia kepada Thariq Halilintar.