Betah di Kampung, Betrand Peto Stres Pikirkan Masalah Rumah Tangga Sarwendah

JAKARTA - Betrand Peto saat ini tengah pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sang ibunda, Sarwendah mengungkapkan alasan Onyo begitu sapaan akrabnya pulang dikarenakan ada kerabat yang meninggal dunia.

"Onyo pulang karena satu, dia mau melayat ke buyutnya dia, karena permintaan dari ayah kandungnya. Akhirnya aku langsung (mengiyakan) dan mengatur semuanya," ujar Sarwendah, dikutip dari YouTube Cumicumi Senin (27/5/2024).

Onyo terlihat betah menghabiskan waktu di sana. Sampai-sampai untuk balik ke Jakarta saja Onyo masih harus pikir-pikir.