Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Betah di Kampung, Betrand Peto Stres Pikirkan Masalah Rumah Tangga Sarwendah

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 Mei 2024 |09:11 WIB
Betah di Kampung, Betrand Peto Stres Pikirkan Masalah Rumah Tangga Sarwendah
Betrand Peto stres pikirkan hubungan rumah tangga Sarwendah dan Ruben Onsu (Foto: IG Betrand Peto)
A
A
A

JAKARTA - Betrand Peto saat ini tengah pulang ke kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sang ibunda, Sarwendah mengungkapkan alasan Onyo begitu sapaan akrabnya pulang dikarenakan ada kerabat yang meninggal dunia.

"Onyo pulang karena satu, dia mau melayat ke buyutnya dia, karena permintaan dari ayah kandungnya. Akhirnya aku langsung (mengiyakan) dan mengatur semuanya," ujar Sarwendah, dikutip dari YouTube Cumicumi Senin (27/5/2024).

Betah di Kampung, Betrand Peto Stres Pikirkan Masalah Rumah Tangga Sarwendah

Onyo terlihat betah menghabiskan waktu di sana. Sampai-sampai untuk balik ke Jakarta saja Onyo masih harus pikir-pikir.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/33/3159828/betrand_peto_dan_ruben_onsu-Ylky_large.jpg
Betrand Peto Geram Adik Difitnah, Dukung Ruben Onsu Lapor Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/33/3157599/betrand_peto-cotv_large.jpg
Betrand Peto dan Nama China Pemberian Ayah Sarwendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/205/3151626/anggis_devaki_dan_betrand_peto-q5h0_large.jpg
Anggis Devaki dan Betrand Peto Duet Lewat Lagu Percuma, Sukses Bikin Netizen Galau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146312/sarwendah_dan_betrand_peto-rJjx_large.jpg
Sarwendah dan Giorgio Antonio Diisukan Pacaran, Betrand Peto Kasih Lampu Hijau?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/05/205/3119691/betrand_peto-cd86_large.jpeg
Betrand Peto Rilis Single Diam-Diam, Lagu tentang Penyesalan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/33/3107515/betrand_peto_dan_sarwendah-xu8c_large.jpg
Betrand Peto Bantah Sarwendah Dekat dengan Boy William: Bunda Fokus Kerja
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement