Thariq Halilintar Tulis Pesan Manis Untuk Calon Istri, Sambil Bagikan Momen Masak Bareng

JAKARTA - Thariq Halilintar semakin sering membagikan momen kebersamaannya dengan Aaliyah Massaid. Bahkan keduanya kini sudah tak lagi malu mengumbar kemesraan mereka di akun sosial media masing-masing.

Sejak dikabarkan dekat hingga akhirnya Thariq melamar Aaliyah, momen romantis mereka selalu saja menjadi sorotan dan berhasil bikin netizen baper ketika melihatnya. Kali ini, Thariq dan Aaliyah menghabiskan waktu akhir pekan dengan cara yang sederhana tapi dalam suasana yang begitu manis.

Aaliyah dan Thariq tampak memasak bersama di rumah Thariq. Mulanya, Thariq tampak membuatkan steak untuk calon istrinya itu. Lalu, keduanya menyantap steak itu bersama.

Kemudian, momen masak-masak romantis itu dilanjutkan dengan membuat pasta bersama. Kali ini Aaliyah juga beraksi di dapur membantu calon suaminya.

Thariq Halilintar tulis pesan manis untuk calon istri (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)

Thariq pun mengunggah momen romantis itu dengan keterangan yang begitu manis. Dia tampak bahagia bisa menghabiskan waktu akhir pekan dengan bersantai di rumah bersama sosok wanita yang dicintainya.

"Easy sunday in my house with my home," tulis Thariq Halilintar dikutip dari unggahan Instagram pribadinya @thariqhalilintar, Senin (27/5/2024).

Aaliyah pun membalas pesan itu dengan ungkapan yang tak kalah manisnya. Dia juga selalu menantikan momen akhir pekan bersama Thariq.

"Aw so sweet. Love our sunday routine," balas Aaliyah.