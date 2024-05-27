Anang Hermansyah Pantau Langsung Baby Azura Belajar Berenang

JAKARTA - Azura Humaira Nur Atta saat ini mulai belajar berenang. Menariknya, Anang Hermansyah terjun langsung memantau proses baby Azura belajar berenang sebagai bentuk supportnya sebagai kakek.

Hal ini bahkan diungkapkan langsung oleh Ashanty. Bahkan, proses berenang Baby Azura itu juga turut ditangani langsung oleh guru yang profesional dalam bidangnya.

"Sebenarnya bukan Mas Anang yang ngajarin Azura berenang. Mas Anang datang untuk menemani Azura berenang," ujar Ashanty saat ditemui di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan belum lama ini.

"Ganti-gantian karena Azura berenang sudah ada gurunya karena memang harus dipantau sama ahlinya kan," sambungnya.

Anang Hermansyah pantau langsung baby Azura belajar berenang (Foto: Instagram/ananghijau)





Walaupun diajarkan gurunya, Ashanty mengaku kalau pihak keluarga diizinkan untuk menemani proses belajar Azura secara langsung di dalam kolam.

"Untuk berenang tapikan harus ada entah bapaknya, ibunya, neneknya, kakeknya, keluarga terdekat untuk bisa menjalani proses di dalam kolamnya itu untuk bekerjasama dalam dirinya," terang Ashanty.

Lebih lanjut, pelantun Mengapa Oh Mengapa ini juga sedikit membeberkan perkembangan Ameena sejauh ini diketahui semakin pintarnya. Putri sulung dari pasangan Atta dan Aurel itu mulai mengerti soal fashion.

"Aduh Ameena tuh pinter matching-in bajunya, itu udah terlalu banyak setiap hari ganti-ganti. Ameena fashionable banget apalagi kalau sudah pegang tasnya udah deh jalan langsung," imbuhnya.