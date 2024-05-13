Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anang Hermansyah dan Ashanty Rayakan Anniversary ke-12 dengan Dinner Bareng

Selvianus , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |15:35 WIB
Anang Hermansyah dan Ashanty Rayakan Anniversary ke-12 dengan Dinner Bareng
Anang Hermansyah dan Ashanty rayakan anniversary ke-12 dengan dinner (Foto: Instagram/ananghijau)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan Anang Hermansyah dan Ashanty tengah diselimuti kebahagiaan. Pasalnya pada Minggu,12 kemarin, usia pernikahan mereka telah memasuki tahun ke-12.

Mengutip dari akun instagram milik Ashanty @ashanty_ash, pelantun Ratu Terindah ini bersyukur lantaran bisa menjalani pernikahan bersama Anang selama 12 tahun lamanya. Meskipun tak dapat dipungkiri, dia harus melewati lika-liku berat dalam kehidupannya sebagai istri sekaligus ibu.

"Makasih sayang untuk 12 tahun yg penuh warna!  Kadang hitam putih, kadang warna warni, blur juga pernah," kata Ashanty dalam akun instagram miliknya dikutip pada Senin (13/5/2024).

Ashanty sendiri hanya bisa berharap agar dia dan Anang dapat terus menghadapi segala cobaan dan tantangan dalam pernikahan mereka di masa-masa yang akan datang.

Anang Hermansyah dan Ashanty

Anang Hermansyah dan Ashanty rayakan anniversary ke-12 dengan dinner (Foto: Instagram/ananghijau)


"Semoga kita bisa lebih kuat menghadapi tahun2 yg akan datang," ucapnya menambahkan.

Di momen anniversary pernikahannya yang ke-12, Ashanty pun memilih untuk merayakannya bersama Anang dengan melakukan dinner berdua. Hal tersebut dilakukannya tanpa kehadiran anak-anak, sehingga mereka berdua dapat berbincang mengenai apapun.

"Happy bisa ngobrol berdua gini berjam2 dengan tenang dan hanya berdua ajahhh hehe," tutup Ashanty.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
