Biodata dan Agama Jeremy Teti, Mantan News Anchor yang Resign Gegara Lingkungan Toxic

JAKARTA - Biodata dan agama Jeremy Teti mendadak banyak dicari tahu oleh masyarakat. Sosoknya bahkan sukses membuat penasaran netizen lantaran alasannya berhenti menjadi news anchor di salah satu stasiun televisi swasta.

Diketahui, Jeremy Teti sendiri sudah kurang lebih 20 tahun berkarier sebagai seorang pembawa acara berita di stasiun televisi. Namun, alasannya untuk berhenti dari pekerjaannya, menimbulkan kehebohan masyarakat.

Jeremy Teti lahir di Atambua, Nusa Tenggara Timur pada 31 Maret 1968. Di 2024 ini, pria bernama lengkap Yeremian Khornelis Teti ini telah genap berusia 56 tahun.

Di usianya yang sudah hampir kepala enam, Jeremy Teti diketahui belum pernah menikah. Dia pun diketahui menganut agama Katolik.

Karier Jeremy Teti sendiri dibangun sejak tahun 1994. Dia bahkan memulai kariernya sebagai penyiar berkelanjutan di salah satu stasiun televisi swasta di Surabaya.

Biodata dan Agama Jeremy Teti (Foto: Instagram/tetijeremy)





24 Agustus 1996 merupakan tanggal siaran perdananya. Tak sendiri, Jeremy Teti tampak membawakan acara bersama rekannya, Ira Koesno.

Pada 2013, Jeremy Teti memutuskan untuk resign dari stasiun televisi tersebut dan mencoba peruntungannya sebagai presenter di luar acara berita.

Setelah tak lagi bekerja sebagai penyiar berita, Jeremy Teti akhirnya berhasil memenangkan penghargaan sebagai Presenter Berita & Talkshow Berita terbaik di ajang Panasonic Gobel Awards 2014.

Diketahui, Jeremy Teti sempat menjadi presenter acara hiburan mulai dari Suka Suka Uya, Dahsyat, hingga Ada Ada Aja.

Selain menjadi presenter, Jeremy Teti juga sempat mencoba berkarier di dunia akting. Dia diketahui membintangi film Comic 8, Insya Allah Sah 2 hingga Target. Bahkan suaranya sempat muncul di film Si Juki the Movie sebagai Reporter Agan TV.

Keputusan Jeremy Teti untuk berhenti dari kariernya sebagai presenter acara berita rupanya lantaran dirinya memendam kekecewaan mendalam terhadap sistem kerja yang ada.