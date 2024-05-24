Lingkungan Kerja Toxic, Jeremy Teti Berhenti Jadi News Anchor

JAKARTA - Jeremy Teti membeberkan alasannya berhenti menjadi News Anchor di salah satu stasiun televisi swasta. Padahal, ia sudah mengabdi di perusahaan tersebut selama kurang lebih 20 tahun.

Jeremy diketahui membangun kariernya di dunia presenting sejak 1994 silam. Dia bahkan disebut-sebut sebagai News Anchor terbaik di Indonesia saat itu karena memiliki gaya bicara yang khas.

Namun, karier gemilang sang presenter tak dibarengi dengan apresiasi di lingkungan kerjanya.

"Itu sebenarnya luka lama sih, namanya juga karyawan ya, kan kita punya atasan, nah setiap atasan itu kadang tidak seperti yang kita bayangkan," jelas Jeremy Teti dikutip dari Kanal YouTube Melaney Ricardo, Jumat (24/5/2024).

Kala itu, Jeremy dinilai sebagai salah satu presenter favorit oleh publik. Ini karena dirinya mampu menguasai materi acara dengan baik.

Dibalik itu, dia rupanya memendam kekecewaan mendalam terhadap sistem kerja yang ada.

"Di luar orang lain ngomong 'wah lo enak anak emas' anak emas dari Hong Kong. 17 tahun bekerja nanya gaji nggak boleh, katanya gue nggak senang kerja, yang antri kerja disini katanya sampai Depok, rumah Ayu Ting Ting," bebernya.

