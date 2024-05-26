Jadi Penipu di Series Potret Vision+, Cassandra Lee Merasa Tertantang

JAKARTA - Vision+ kembali merilis satu lagi series terbaru dengan konsep yang unik. Berjudul 'Potret', series ini akan tayang dan berisi delapan episode.

Menariknya, setiap episode dalam series tersebut terinspirasi dari lagu-lagu hits band Potret yang masih terus didengarkan hingga saat ini. Bahkan series ini sendiri disutradarai langsung oleh dua pentolan band Potret, yakni Melly Goeslaw dan Anto Hoed.

Delapan judul setiap episodenya pun berasal dari judul lagu Potret sendiri seperti Just Wanna Say I Love You, Bunda, Terbujuk, dan yang lainnya.

Aktris Cassandra Lee nantinya akan terlibat dalam salah satu episodenya yang berjudul Terbujuk. Cassandra Lee akan memerankan karakter bernama Kimi yang ternyata seorang penipu.

Tentu karakter ini berbeda dengan sifat aslinya serta dirinya belum pernah berperan dengan karakter serupa. Sehingga, Cassandra Lee pun merasa tertantang untuk menghidupkan karakter Kimi.

Cassandra Lee merasa tertantang perankan penipu di series 'Potret' Vision+ (Foto: Instagram/cassandraslee)

Meski begitu menantang, Cassandra mengaku nyaman dalam melakoni setiap adegannya karena bekerjasama dengan jajaran cast serta kru yang kooperatif dan menyenangkan.

"Bisa dibilang peran aku yang belum pernah aku alami sebelumnya jadi menantang, deg-degan, tapi semua cast dan crew bikin nyaman," ujar Cassandra Lee di Senayan Park, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Mei 2024.

Cassandra pun tak ingin membocorkan lebih lanjut mengenai alur cerita dalam episode Terbujuk nantinya. Meski demikian, Cassandra memastikan bahwa delapan episodenya nanti akan menyuguhkan kisah cinta dari berbagai sudut pandang, bukan hanya kisah cinta dua insan manusia yang sedang menjalin hubungan asmara.