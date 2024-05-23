Terinspirasi Drakor Queen of Tears, Thariq Halilintar Ingin Lamar Aaliyah Massaid di Korea

JAKARTA - Momen Thariq Halilintar melamar Aaliyah Massaid di tengah hamparan bunga pada 15 Mei 2024 lalu masih menjadi sorotan. Seperti yang diketahui, Thariq Halilintar melamar Aaliyah Massaid di tempat wisata populer di Mu Si, Pak Chong, Thailand: Primo Piazza.

Momen lamaran mereka itu pun mengingatkan publik dengan salah satu scene di drama Korea Queen of Tears yang diperankan oleh Kim Ji-won dan Kim Soo-hyun. Di salah satu scene dalam drama Korea tersebut, Kim Ji-won dan Kim Soo-hyun tampak berlari di tengah hamparan kebun bunga lavender yang serupa. Netizen menduga Thariq terinspirasi dari adegan tersebut.

Ternyata dugaan netizen benar adanya, Thariq yang menonton drakor tersebut bersama Aaliyah ternyata mendapat inspirasi untuk menciptakan momen istimewa itu saat melamar kekasihnya.

"Kemarin kita nonton Queen of Tears bareng, terinspirasi dari situ," ungkap Thariq Halilintar di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (23/5/2024).

Bahkan mulanya Thariq sempat berencana memboyong Aaliyah ke Korea. Dia ingin melamar kekasihnya itu di sana. Namun, Thariq mendadak mengubah rencana mengkhawatirkan urusan visa yang tak kunjung terbit.

"Rencanannya sebenarnya aku penginnya di Korea. Tapi gak dapet visanya, keluarnya ketunda jadi coba cari aman," sambungnya.