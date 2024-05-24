Sering Dihujat, Fuji Berguru Hal Ini ke Rachel Vennya

Sering dihujat, Fuji belajar hal ini dari Rachel Vennya (Foto: IG Fuji)

JAKARTA - Fuji Utami mencurahkan isi hatinya kepada Rachel Vennya sebagai selebgram yang lebih dulu berkecimpung di dunia entertaint. Dia bahkan meminta pendapat Rachel soal menyikapi hujatan netizen.

Saat itu, Fuji, Rachel Vennya dan Erika Carlina tengah membahas dinamika industri hiburan khususnya kalangan influencer.

Fuji pun mengaku penasaran dengan pandangan Rachel Vennya ketika mendapat hujatan dari warganet.

Sebab, kehidupan pribadi seorang selebgram atau influencer sangat rentan menjadi konsumsi publik.

"Aku mau nanya dong, kakak nyaman nggak sih dengan dunia perinfluenceran ini?" tanya Fuji dikutip Jumat (24/5/2024).

Rachel kemudian menyebut jika dirinya lebih nyaman menjalani pekerjaannya ketimbang Fuji. Ini karena Rachel merintis kariernya dari 0 tanpa mengandalkan nama besar siapapun.

"Kalau gue step by step lah jadi gue ada waktu untuk belajar, untuk mengenal, oh kayak gini ya kalau dikenal orang, oh kayak gini ya kalau kerja sama orang, oh kayak gini ya kalau merasa penting, gitu," ucap Rachel.

Fuji pun mencoba membandingkan pandangannya dengan Rachel terkait lika-liku menjadi seorang selebgram.

Dia pun menyadari nama besarnya dipengaruhi oleh sosok almarhum Febri Andriansyah dan Vanessa Angel sehingga kariernya di dunia hiburan terkesan instan.

"Ada enak nggak enaknya, sebenarnya aku serba salah, karena kalau kak Rachel kan step by step, kalau aku kan langsung yang (meledak), tapi kan caranya pakai ya aku nggak bisa pungkiri ya dari abang aku, kakak aku," lanjut Fuji.