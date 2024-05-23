Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Raissa Anggiani Rilis Single Jika Nanti, Berisi Harapan Terhadap Cinta di Masa Depan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |17:45 WIB
Raissa Anggiani Rilis Single <i>Jika Nanti</i>, Berisi Harapan Terhadap Cinta di Masa Depan
Raissa Anggiani rilis single 'Jika Nanti' (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Raissa Anggiani kembali memanjakan telinga pendengarnya lewat single barunya berjudul 'Jika Nanti'. Single berisi mimpi dan harapan serta keinginan Raissa Anggiani terhadap cinta yang ingin dibentuk di masa depan ini, rilis tepat pada esok hari, Jumat, 24 Mei 2024.

Dalam lagu ini, Raissa juga mengemas lirik romantis dengan alunan pop elegan.

"Inspirasi lagu ini sebenarnya adalah bayangan ideal kehidupan yang ingin aku jalani bersama pasanganku kelak di masa depan, aku ingin memiliki kedamaian di dalam cinta, membangun rumah yang kokoh bersama-sama dan aku rasa ini juga relate dengan kebanyakan orang," ungkap Raissa dalam keterangan resminya, dikutip Kamis (23/5/2024).

Tak sendiri, Raissa Anggiani melibatkan musisi Rendy Pandugo dalam mengeksplorasi kemampuan bermusiknya.

Raissa Anggiani (MPI)

Raissa Anggiani rilis single 'Jika Nanti' (Foto: Ravie/MPI)

Rendy Pandugo sendiri berperan sebagai music arranger dan music producer. Rencananya, lagu ini akan menjadi menu pembuka Raissa Anggiani menuju produksi albumnya.

Penyanyi 20 tahun ini juga ingin memanjakan pendengarnya dengan merilis lagu 'Jika Nanti' dalam format audio  Dolby Atmos.

"Aku selalu berusaha totalitas dalam apapun yang bisa menunjang karierku saat ini, selain hal ini menjadi bentuk kasih sayang kepada pendengar lagu-laguku, ini juga merupakan legacy yang suatu saat nanti aku harap bisa jadi hal yang membanggakan bagi aku dan keluargaku," tutup Raissa.

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
