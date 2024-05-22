Selamat, Oky Pratama dan Istri Bulenya Dikaruniai Anak Pertama

JAKARTA - Influencer Oky Pratama mengumumkan kelahiran anak pertamanya lewat Instagram, pada 22 Mei 2024. Dalam unggahannya, dia memperlihatkan wajah tampan anak laki-lakinya tersebut.

“Assalamualaikum, menyambut bayi naga kami, Bem Smith Opra. Allahumma Baarik, kau segalanya anakku,” ujarnya dalam unggahan pada Rabu (22/5/2024).

Oky Pratama kemudian menjelaskan makna di balik nama unik anak pertamanya tersebut. 'Bem', menurut pemilik Benings Clinic itu, diambil dari bahasa Portugis yang memiliki makna kebaikan.

Sementara Smith diambil dari bahasa Inggris yang bermakna orang yang pintar menciptakan sesuatu. “Berharap, kau bisa berguna untuk banyak orang sesuai namamu. Sedangkan Opra singkatan dari Oky Pratama,” ungkapnya menambahkan.

Kabar baik yang dibagikan sang dokter disambut hangat warganet, termasuk sesama rekan influencer dan artis. “Congrats dok!! Selamat datang ke dunia, bayi tampan,” ujar Agnes Jennifer di kolom komentar.

Aktor Teuku Wisnu menambahkan, “Alhamdulillah, selamat ya dok. Semoga menjadi anak saleh, Aamiin.” Thariq Halilintar juga turut memberikan selamat dengan berkomentar, “Masya Allah, punya keponakan baru.”

“Selamat ya dok. Semoga bayi kecilnya sehat selalu dan menjadi kebanggan untuk seluruh keluarga besar,” ujar komika Mongol. Putra Siregar menambahkan, “Masya Allah, selamat menjadi ayah dok.”